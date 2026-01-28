Anuncia Isaac Montoya realización de más obras en Naucalpan

-Destacó que se proyecta la intervención integral de la Avenida Ingenieros Militares y concluir el Par Vial de San Mateo Nopala para beneficiar la movilidad de miles.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, realizó diversos anuncios, tras agradecer y destacar la reciente visita que realizó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a Naucalpan para supervisar las magnas obras, como lo son la rehabilitación histórica e inédita del Periférico Norte, que no se hacía en 25 años una intervención de tal magnitud, y del avance del Mexicable, con un avance de más del 68%, que se sumó a las 10 estaciones una más, la estación Alce Blanco. Además, otorga empleo a más de 3 mil, en su mayoría naucalpenses.



Montoya Márquez, acompañado por la directora de Desarrollo Urbano, del secretario del Ayuntamiento y del Comisario de la Guardia Municipal, subrayó que, la intervención del segundo tramo con concreto hidráulico MR-45 del Periférico Norte, ya se aprobó en Cabildo y se realizará del límite con Tlalnepantla en el punto de Ciudad Satélite, donde se le conoce como los Viveros, hasta la calle Baden Powell. También contempla la construcción de banquetas que nunca han existido en la zona del Periférico.



Con el rescate integral de la zona fronteriza con la Cdmx que es la Av. Ingenieros Militares, dijo que, se realizará un sendero seguro y poner orden en esta zona que es muy caótica. Los ingenieros militares están en disposición de ayudar para que esta obra se haga de la mejor manera, optimizando el trabajo para que lograr acabar en poco tiempo y se trabaja para aprobar esta gran obra.



Son cerca de 2 km de vialidad, donde hay problemas del ordenamiento del comercio público, por lo que se planea intervenir 7 cruces con accesibilidad universal y el bajo puente de Ingenieros Militares, además de reverdecer la zona con el camellón, entre otras acciones como un corredor cultural.



Ante medios de comunicación, refirió que habrá una mesa, porque se debe regular el comercio y que sean parte de la transformación, para esta obra vial con concreto hidráulico se contempla empezar con 40 millones para avanzar y el tiempo de elaboración será de 3 meses.



Otro proyecto prioritario para este 2026, es retomar el proyecto del Par Vial de San Mateo una obra pendiente que tiene como 25 años que se planteó.



Con las obras se trata de mejorar la calidad de vida, la seguridad, el traslado de las miles de personas que a diario transitan por esta zona neurálgica de nuestro municipio y en general del Valle de México.



Tras la aprobación en Cabildo del Bando Municipal 2026 para su promulgación el día 5 de febrero, en esta edición destaca dos temas: el primero de ellos es el fortalecimiento del modelo de justicia cívica, se trabaja en la implementación del de la nueva ley del 2023. El otro tema, es la adecuación a las estructuras del gobierno municipal, con la recién publicada Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se espera la publicación de la Ley estatal para seguir armonizando el resto de la normatividad.