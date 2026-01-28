Se reúnen Horacio Duarte y Pepe Couttolenc para coordinar la agenda de transformación del Edoméx

-Durante su reunión se tocaron temas como la estabilidad política, la coordinación institucional y la atención de las principales necesidades de la población.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, se reunió con José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, con el objetivo de coordinar esfuerzos políticos en favor del proyecto de transformación que impulsa el gobierno estatal.



Este encuentro forma parte de una estrategia de diálogo y concertación con las distintas fuerzas partidistas que tienen presencia en la entidad, con énfasis en la gobernabilidad y la estabilidad política del estado.



Duarte Olivares informó sobre la reunión en sus redes sociales y señaló: “Me reuní con el diputado Pepe Couttolenc con quien dialogamos sobre la gobernabilidad del Edomex y ratificamos profundizar la transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez”.



Durante la reunión se dio seguimiento a una serie de encuentros que el secretario general de Gobierno ha sostenido con actores políticos de distintos partidos, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la coordinación institucional y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de representación.



Además de este encuentro, Duarte Olivares se ha reunido de manera previa con la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Luz María Hernández, así como con diputadas y diputados locales, con quienes se abordaron temas relacionados con la agenda legislativa y la conducción política del estado.



Ha señalado Duarte Olivares que el diálogo permanente con partidos y representantes populares forma parte del esquema de gobernabilidad que mantiene la administración estatal, basado en la coordinación política y la construcción de acuerdos institucionales.