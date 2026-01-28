Continúan las acciones del escuadrón SinBa en Metepec

-Siguen realizándose los trabajos de mantenimiento urbano en el municipio.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, informó en sus redes sociales que continúan las labores de rehabilitación de las vialidades en diferentes puntos del municipio.



Las acciones se realizan a través del escuadrón SinBa que busca mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes.



Flores Fernández destacó las acciones que se realizaron en la más reciente jornada que incluyó el bacheo con mezcla asfáltica en caliente en las vialidades de:



-Paseo Santa Isabel, entre Av. Tecnológico y Paseo La Asunción, en San Salvador Tizatlalli.



-Adolfo López Mateos, entre Paseo Santa Isabel y El Nevado, en la Colonia Agrícola Bellavista.



-Calle 16 de Septiembre, entre Puerto México y Puerto Progreso, en San Jerónimo Chicahualco.



Asimismo, se efectuó bacheo con adocreto en Mariano Matamoros, entre 5 de Mayo y Moctezuma, en el Barrio de San Mateo.



Mientras que en mejoramiento de caminos, se trabajó en la calle 5 de Mayo, entre Adolfo López Mateos y Miguel Hidalgo, en la Colonia Agrícola Lázaro Cárdenas.



Además, informó Flores Fernández que finalmente se realizaron labores de balizado en Josefa Ortiz de Domínguez, entre Paseo del Agricultor y Benito Juárez, también en el Barrio de San Mateo.



Finalizó su mensaje destacando que estas acciones forman parte del compromiso de mantener en óptimas condiciones las vialidades de Metepec, asegurando que el escuadrón SIN-BA “no para” y seguirá atendiendo las necesidades de la ciudadanía.