Mara Lezama fortalece a la Policía Municipal de Cozumel

-Más de 30 millones de pesos se destinaron para vehículos, equipo, tecnología y uniformes.

Con propósito de cuidar la vida, prevenir la violencia y generar confianza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Cozumel la renovación y fortalecimiento del parque vehicular, así como la entrega de prendas de protección, vestuario, uniformes, vehículos, mobiliario y equipo tecnológico para la Policía Municipal, como parte de una estrategia integral de construcción de paz con sentido social y transparencia.



Durante el evento y acompañada del presidente municipal José Luis Chacón Méndez, Mara Lezama destacó que, a través del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, se realizó una inversión superior a los 24.5 millones de pesos para la renovación y fortalecimiento del parque vehicular, lo que permitirá mejorar la capacidad operativa y de respuesta de las corporaciones de seguridad.



Entre el equipamiento entregado se encuentra un vehículo blindado nivel III Plus para operativos de alta seguridad y traslado de personal en situaciones de riesgo; nueve patrullas tipo pick-up para vigilancia urbana y reacción inmediata; ocho motopatrullas para recorridos en zonas de difícil acceso; una motopatrulla cuatrimoto para patrullaje en áreas rurales, costeras o de tránsito complejo; así como dos vehículos tipo RZR destinados a misiones especiales en terrenos irregulares.



La Gobernadora subrayó que todas las unidades están equipadas con tecnología de comunicación, señalización y sistemas de protección, conforme a los estándares nacionales, lo que garantiza mayor eficiencia y seguridad tanto para los elementos policiacos como para la ciudadanía.



Mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se destinaron más de 5 millones de pesos para la adquisición de uniformes, equipo de protección, tecnología y vehículos, contribuyendo a dignificar la labor policial y a proteger a quienes diariamente velan por la tranquilidad de la población.



A estos esfuerzos se suman recursos municipales dirigidos al fortalecimiento de áreas estratégicas como la Unidad K9, considerada clave en la prevención y detección del delito.



Mara Lezama enfatizó que cada peso invertido tiene un propósito claro: cuidar la vida, prevenir la violencia y generar confianza ciudadana.



Reafirmó que, en un municipio turístico como Cozumel, la seguridad es sinónimo de bienestar, futuro y paz, y que en Quintana Roo la paz se construye todos los días, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones públicas.