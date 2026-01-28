Entrega SMSEM más de 13 mdp en créditos en apoyo a docentes

-Señalaron que ya opera la Dirección del FAJAM en la nueva Unidad Sindical.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza Jenaro Martínez Reyes, hizo entrega de la primera dispersión de créditos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM), dirigida a maestras y maestros afiliados en las 14 regiones sindicales.



Se autorizaron en esta primera entrega del 2026, 641 créditos, lo que representó una dispersión superior a los 13 millones de pesos, recursos que fueron enviados a las casas sindicales para su entrega a las y los docentes que realizaron su solicitud conforme a los lineamientos del fondo.



El FAJAM, creado en 1992, opera como un mecanismo de apoyo económico solidario para el magisterio estatal, especialmente en periodos como el inicio del año, que implica ajustes financieros y compromisos inmediatos. Su funcionamiento ha permitido atender, de manera constante, necesidades económicas de miles de profesoras y profesores.



La Dirección del FAJAM es una de las dependencias del SMSEM que ya opera en el nuevo edificio de la Unidad Sindical, ubicado en Río Papaloapan sin número, en la localidad de Santa Cruz Azcapotzaltongo, Toluca.



Brinda sus servicios en el segundo piso del inmueble que se encuentra a un costado del Auditorio “Prof. Agripín García Estrada”.



El SMSEM informó que las y los docentes que deseen solicitar un préstamo pueden acercarse a los integrantes del Comité Delegacional que les corresponda, presentando su último comprobante de pago y credencial del sindicato.



Con esta primera entrega de 2026, el SMSEM mantiene la operación de uno de los instrumentos financieros más utilizados por su membresía, dando continuidad a la dispersión de apoyos económicos desde el arranque del año.