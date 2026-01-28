México en 2025 vendió 1.52 millones de autos nuevos

-El mercado automotor alcanzó su mayor registro desde 2017, pero con un fuerte avance de las marcas chinas.

El mercado automotor mexicano cerró 2025 como un espejo del pulso económico nacional: crecimiento moderado, competencia feroz y un consumidor cada vez más exigente. Aunque las ventas lograron mantenerse en positivo, detrás de las cifras se esconde un reacomodo profundo que está redefiniendo las reglas del juego.



México comercializó 1 millón 524,583 vehículos ligeros, un alza de 1.3% frente a 2024 y el mejor volumen desde 2017. Puede sonar modesto, pero en un contexto de inflación persistente y cautela financiera, el resultado fue un triunfo. Nissan volvió a liderar con modelos como Versa y NP300, mientras Kia, Mazda y Toyota reforzaron la tendencia.



El verdadero giro vino de las marcas chinas. Con más de 244,000 unidades vendidas, firmas como Geely, Changan y Great Wall Motor ya representan 15% del mercado. Una proporción impensable hace apenas cinco años. El impacto fue inmediato: gigantes como GM, Ford y Volkswagen cerraron con caídas, presionados por la fórmula asiática de precio competitivo + equipamiento tecnológico.



Mientras el consumo interno resistió, la producción cayó 0.9% y las exportaciones retrocedieron 2.7%. Estados Unidos, destino del 78% de los envíos, mostró señales de enfriamiento. Diciembre fue especialmente duro: las exportaciones se desplomaron 14.5%.



La movilidad eléctrica dejó de ser promesa y se convirtió en realidad. En 2025, los autos electrificados alcanzaron 9.62% del mercado, con 146,724 unidades vendidas. Los híbridos convencionales dominaron, los enchufables sorprendieron con un crecimiento de 71% y los eléctricos puros retrocedieron 13.9% por barreras de precio y autonomía.



Nuevo León destacó como tercer mercado más importante, con un crecimiento acumulado de 700% en cinco años, confirmando que la electrificación ya no es exclusiva del centro del país.



El precio promedio de los autos nuevos rondó los 535,000 pesos, con un alza moderada de 3.7%. La competencia obligó a las marcas a ajustar estrategias y promociones. Y el arranque de 2026 promete más tensión: el nuevo arancel de 50% a autos asiáticos podría redefinir el tablero.