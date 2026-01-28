Impulsa Lorena Cuéllar desarrollo en Tlaxcala con inversión de más de 143 mdp

-La gobernadora destacó la creación de obras de infraestructura básica, servicios de salud, vivienda y seguridad.

Con una inversión estatal superior a los 143.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reconfiguró el desarrollo de la región poniente mediante la aplicación de recursos públicos para obras, programas sociales y acciones estratégicas en los municipios de Sanctórum, Nanacamilpa y Benito Juárez, informó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, durante el primer día de las Jornadas Informativas “Cumpliendo al Pueblo”.



La mandataria explicó que esta región, históricamente relegada de las decisiones de inversión pública, fue incorporada como prioridad territorial dentro de su administración, con recursos dirigidos a infraestructura básica, salud, vivienda, educación y seguridad, bajo un enfoque de prosperidad compartida.



Del total de recursos ejercidos, 34.6 millones de pesos se destinaron a Sanctórum, 76.4 millones a Nanacamilpa y 32.4 millones a Benito Juárez, inversión que permitió ejecutar obras clave como la rehabilitación de calles, ampliación de redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como la renovación del edificio de la presidencia municipal de Sanctórum y el equipamiento de 13 escuelas de todos los niveles, incluyendo comedores escolares.



En materia de salud, se instaló la Unidad de Bienestar para Tu Salud en Nanacamilpa y se rehabilitaron Unidades Básicas de Rehabilitación, con lo que se acercaron servicios médicos a comunidades que durante años tuvieron que desplazarse fuera de su municipio para recibir atención.



De manera paralela, se fortaleció el programa de vivienda social con la entrega de tinacos, paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia a familias en situación vulnerable.



Lorena Cuéllar destacó que estas acciones fueron posibles tras eliminar prácticas de corrupción, lo que permitió redirigir el presupuesto estatal a hospitales, infraestructura social y obras públicas.



Señaló que este manejo responsable de los recursos derivó en resultados sociales inéditos, entre ellos que más de 202 mil tlaxcaltecas dejaron atrás la pobreza, posicionando al estado como la segunda entidad del país con mayor reducción de esta condición.



En el rubro de seguridad, la inversión regional incluyó la entrega de ambulancias, patrullas y la instalación de Centros de Control y Comando (C2) en Sanctórum y Nanacamilpa, acciones que fortalecieron la capacidad de respuesta ante emergencias y contribuyeron a mantener a Tlaxcala como la entidad con menor incidencia delictiva a nivel nacional.



Lorena Cuéllar reiteró que su administración mantiene una política de información directa para que las familias conozcan los programas y apoyos disponibles, con el objetivo de garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan y consolidar una transformación con impacto real en la vida cotidiana de las y los tlaxcaltecas.