Impulsa Manuel Vilchis el deporte en Zinacantepec

-Sostuvo varias reuniones claves que buscan fortalecer el tejido social.

El Presidente Municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, ha redoblado esfuerzos para fortalecer la infraestructura deportiva y fomentar la activación física en el municipio. A través de encuentros institucionales y comunitarios, el alcalde ha delineado las prioridades de su administración en materia deportiva, destacando la inversión en bienestar y salud pública.



Recientemente, Vilchis Viveros encabezó la Junta de Consejo del Imcufidez Zinacantepec, un organismo fundamental para la toma de decisiones en el ámbito deportivo local. Durante la sesión, se abordaron temas clave para la planeación y el desarrollo de iniciativas que promuevan hábitos saludables entre la población.



“Seguiremos impulsando acciones que fomenten hábitos saludables, el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes, y el aprovechamiento de los espacios deportivos en beneficio de todas y todos”, señaló el edil. La administración municipal reafirmó su compromiso con la visión de que “invertir en deporte es invertir en bienestar, salud y tejido social”.



En un esfuerzo por mantener una comunicación directa con la base deportiva, el alcalde se reunió con delegados y la directiva de la Liga de Fútbol de San Juan de las Huertas. El encuentro, calificado como una “excelente reunión de diálogo y acuerdos”, permitió a las autoridades y representantes de la comunidad coincidir en la importancia del deporte como herramienta de unión y disciplina.



Vilchis Viveros expresó su respaldo a los proyectos locales, asegurando que los deportistas y sus familias cuentan con un aliado en su gobierno. “Permitirán seguir impulsando espacios deportivos dignos y organizados”, afirmó, subrayando la colaboración estrecha con quienes hacen posible el fortalecimiento del tejido social a través de estas actividades.