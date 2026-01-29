Con paz y gobernabilidad Oaxaca sigue transformando su historia: Jesús Romero

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, destacó que estas condiciones han sido clave para la concreción de obras estratégicas y el fortalecimiento del desarrollo en la entidad

El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, afirmó que el reciente ejercicio de revocación de mandato confirmó un principio fundamental de la vida pública en Oaxaca: “El pueblo pone, el pueblo quita”. Destacó que la jornada de revocación se desarrolló en un ambiente de paz, orden y participación, lo que refrenda la confianza ciudadana en el proyecto de transformación que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz y fortalece la legitimidad democrática de la administración.



Al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios del Congreso del Estado, Romero López subrayó que este escenario es resultado de una política de diálogo permanente, que ha permitido consolidar estabilidad, gobernabilidad y seguridad en Oaxaca. Señaló que la conducción política basada en la escucha y la atención oportuna de los conflictos ha generado condiciones de paz social que hoy distinguen al estado y que son clave para su desarrollo.



Como reflejo de esta gobernabilidad, recalcó la reducción sostenida de bloqueos y tomas de vialidades en la entidad: de 714 en 2022, se pasó a 471 en 2023, 465 en 2024 y 350 al cierre de 2025. Durante este periodo, dijo, se atendieron 756 demandas sociales y se realizaron 410 acciones de intervención inmediata, privilegiando siempre el diálogo como herramienta principal para la solución de conflictos.



El secretario de Gobierno afirmó que la estabilidad social se traduce directamente en inversión y crecimiento, al señalar que nadie invierte en territorios en crisis. En ese contexto, recalcó el avance de proyectos estratégicos como la presa Mujer Solteca, que se construirá con una inversión superior a 6 mil millones de pesos, luego de un proceso de consulta indígena en el que participaron más de 40 comunidades, las cuales otorgaron su aprobación de manera unánime.



Romero López informó que en septiembre de 2025 se restablecieron los servicios de salud y educación, y el 4 de noviembre se concretó el retorno con acompañamiento institucional, garantizando condiciones de seguridad, estabilidad y no repetición.



Finalmente, el encargado de la política interna reiteró que la paz y gobernabilidad no se decretan, se construyen en el territorio, y aseguró que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo una política de diálogo permanente. “Hoy Oaxaca tiene paz, por eso hay inversión, crecimiento y desarrollo”, concluyó.