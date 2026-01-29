Ernestina Godoy llama a fiscales a fortalecer el sistema de procuración de justicia

-Subrayó la relevancia del trabajo que realizan en sus respectivas fiscalías y el impacto directo que este tiene en la vida de las personas.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, hizo un llamado a los fiscales regionales del país para trabajar de manera coordinada y lograr consolidar un sistema sólido de procuración de justicia que responda a las necesidades de la sociedad y genere confianza en las instituciones.



Fue en el marco de la Primera Reunión Nacional de Fiscales Federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), donde tuvo lugar el evento encabezado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).



Godoy Ramos subrayó la relevancia del trabajo que realizan en sus respectivas fiscalías y el impacto directo que este tiene en la vida de las personas.



“Quiero decirles con claridad que el trabajo que cada una y cada uno de ustedes realizan en sus fiscalías tiene un impacto real en la vida de las personas, en las víctimas, en las familias, en las comunidades, que confían en que el Estado actuará con firmeza, integridad y compromiso”, expresó.



Señaló que las y los participantes en la reunión son piezas esenciales de un sistema de procuración de justicia que debe ser eficaz, transparente y debidamente coordinado entre las distintas instancias, a fin de reducir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.



Godoy destacó la importancia del respaldo institucional como un elemento clave para avanzar en la seguridad del país.



Godoy Ramos aclaró que la coordinación entre dependencias no implica interferencia ni subordinación, sino que, por el contrario, fortalece la autonomía constitucional de la Fiscalía y la integra en una visión de colaboración profesional con otras instituciones del Estado mexicano, con el objetivo de obtener mejores resultados para la sociedad.



Durante la reunión, se presentó el programa “Reconecta con la paz”; fue la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, la encargada de informar sobre este.



Señaló que la estrategia esta orientada a prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes mediante la reparación del daño y la reinserción social, en lugar de sanciones punitivas.



La iniciativa plantea una alternativa a la prisión a través de talleres psicoeducativos, servicio comunitario y actividades culturales, dirigidas a personas de entre 18 y 35 años, con la finalidad de promover su inclusión social y fortalecer una política de seguridad con enfoque preventivo y de justicia restaurativa.