Promueve STYFE campaña de derechos laborales para trabajadoras de la construcción

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) puso en marcha la campaña de difusión denominada “Las manos que construyen la Ciudad tienen derechos”, cuyo objetivo es reconocer y visibilizar la labor de las personas trabajadoras de la construcción en la Ciudad de México, así como generar conciencia sobre sus derechos laborales.



La campaña comenzó a difundirse durante el presente mes de enero en espacios públicos de la Ciudad de México, entre ellos, en pantallas, andenes y vagones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como en vallas y pantallas digitales ubicadas en vialidades principales de la capital.



Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, reconoció la importancia de implementar acciones que contribuyan a dignificar la profesión de los más de 200 mil trabajadores de la construcción en la Ciudad de México, ya que el 83.1% de las personas ocupadas en esta industria se encuentra en los niveles salariales más bajos y más del 60% carecen de trabajo formal y contratos escritos.



Agregó que la Secretaría de Trabajo ofrece capacitación a los empleadores para el cumplimiento oportuno y evitar conflictos laborales, así como inspecciones a los centros de trabajo.



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, abrió un número de atención ciudadana (5578515171) para dar asesoría jurídica y acompañamiento a las personas trabajadoras de la construcción que soliciten estos servicios.



Entre los derechos que debe tener una persona trabajadora de la construcción se encuentran: firmar un contrato y recibir una copia; recibir un salario por el trabajo realizado en el día acordado; descansar al menos media hora para alimentos; no trabajar más de 8 horas diarias, estar afiliado a la seguridad social y ejercer su derecho a la sindicación.



También deben recibir las herramientas de trabajo y equipo de protección adecuados para prevenir los riesgos de trabajo, como calzado y casco de seguridad, gafas o caretas, máscaras respiratorias que protejan de gases y humos, arneses para trabajos en alturas, entre otros.



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo refrenda su compromiso para dignificar el trabajo de quienes laboran en la industria de la construcción y para proteger sus derechos laborales a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entre otras áreas.