Guerrero espera derrama económica de más 780 mdp durante fin de semana largo

-Hay una proyección de más de 116 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio del 77%: Simón Quiñonez

Los destinos turísticos de Guerrero registran proyecciones positivas en afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica con motivo del primer fin de semana largo de 2026, correspondiente a la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que confirma la confianza de las y los visitantes en el Hogar del Sol.



Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñonez Orozco, quien señaló que en Guerrero estima la llegada de 116,917 visitantes, una ocupación hotelera promedio del 77% y una derrama económica superior a los 783 millones de pesos, beneficiando la actividad turística y la economía local en los principales destinos de la entidad



El funcionario estatal dijo que el gobierno del estado intensifica, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, las acciones que fortalezcan la actividad turística, generen derrama económica y consoliden al Hogar del Sol como un destino listo para recibir visitantes durante todo el año.



Agregó que las proyecciones reflejan el avance sostenido de Guerrero en materia turística, así como el fortalecimiento de su infraestructura, servicios y promoción, lo que permite ofrecer más opciones a las y los visitantes durante fines de semana largos y fechas conmemorativas.



Dijo que el puerto de Acapulco se consolida como el principal destino del estado, con una proyección de 70,534 visitantes, una ocupación hotelera promedio del 78.5% y una derrama económica estimada en 447.5 millones de pesos durante este fin de semana largo.



Quiñones Orozco detalló que, por zonas, se prevé una ocupación de 82.3% en la Zona Dorada, 77.4% en la Zona Diamante y 66.0% en la Zona Náutica, reflejo de la diversidad de su oferta turística y de la preferencia de los visitantes por este destino emblemático.



El Binomio Ixtapa–Zihuatanejo proyecta la llegada de 29,664 turistas, con una ocupación hotelera del 78.6% y una derrama económica cercana a los 237.2 millones de pesos, reafirmando su posicionamiento como uno de los destinos de playa más competitivos del Pacífico mexicano.



Taxco de Alarcón estima una afluencia de 13,961 visitantes, una ocupación hotelera del 56.8% y una derrama económica aproximada de 68.7 millones de pesos, impulsada por su riqueza cultural, histórica y artesanal, así como por su oferta de experiencias tradicionales.