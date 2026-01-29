EL 2 DE FEBRERO SE INAUGURARÁ EL TRAMO FINAL DE EL INSURGENTE: SHEINBAUM

-La obra conectará a Zinacantepec, en Edoméx, con la zona poniente de la CDMX.

Este próximo lunes 2 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará el último tramo pendiente del tren interurbano que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, correspondiente al trayecto Santa Fe–Observatorio, con lo que se concretará la llegada del ferrocarril hasta la capital del país.



La obra, que conecta Zinacantepec, Estado de México, con la zona poniente de la Ciudad de México, permaneció detenida desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y fue retomada durante la administración pasada, cuando se le denominó “El Insurgente”.



El proyecto inicialmente contemplaba una inversión menor a los 40 mil millones de pesos; sin embargo, el costo final superó los 100 mil millones de pesos.



El tren opera con cinco estaciones: Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y Zinacantepec, y la conexión con Observatorio representa el último tramo pendiente para enlazar el sistema con la Ciudad de México.



Sheinbaum destacó que el 2 de febrero es un día inhábil y extendió la invitación a acompañarla en el recorrido inaugural.



“Ese día a ver si nos acompañan a subir al tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, expresó.



La mandataria recordó que diversos factores retrasaron la conclusión del proyecto, entre ellos la falta de un proyecto ejecutivo completo, problemas relacionados con derechos de vía y las inconformidades de vecinos de la zona de Santa Fe.



Pese a estos obstáculos y al sobrecosto registrado, la obra permitirá finalmente la conexión del tren con sistemas de transporte masivo como el Metro, fortaleciendo la movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.