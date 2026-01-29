Se reúne Ebrard con Greer; acuerdan impulsar reformas estructurales en el T-MEC

-Además acordaron iniciar discusiones sobre posibles reformas al T-MEC, informó la agencia estadounidense.

Marcelo Ebrard Casaubon , secretario de Economía, se reunió con el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, con quien acordó impulsar las reformas estructurales en el marco de la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Ambos funcionarios se reunieron en Washington para discutir las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión conjunta del T-MEC.



De acuerdo con un comunicado de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), ambas partes reconocieron los avances sustanciales logrados en los últimos meses y acordaron continuar con un diálogo intenso para abordar las barreras no arancelarias.



daron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera revisión conjunta del T-MEC, entre las que se incluyen normas de origen más estrictas para productos industriales clave, una mayor colaboración en materia de minerales críticos y una mayor armonización de las políticas de comercio exterior para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México y combatir el dumping persistente de productos manufacturados en nuestra región, dijo la USTR.



Ebrard informó que su encuentro duró casi una hora y que hubo una muy buena conversación con Greer y su equipo. Refirió que se habló en esa reunión sobre los siguientes pasos en la revisión del Tratado y que se avanzó en varios temas para que este proceso vaya lo más rápido posible.



Finalmente, indicó que se trataron asuntos relacionados con los aranceles implementados en Estados Unidos, la Sección 232, la evolución de la industria automotriz, los minerales críticos y la seguridad en la cadena de suministro.



Fue en diciembre pasado cuando, la Representación Comercial planteó que le interesa realizar cambios a las reglas de origen del T-MEC en productos manufactureros no automotrices.



Greer incluyó este asunto como el primer punto en una serie de ajustes al Tratado que involucran a México y Canadá.



También se reunió con el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick, donde se dialogó sobre comercio e inversiones entre ambos países, destacando que se sostuvo un intercambio constructivo y positivo.



Ebrard señaló que las reuniones fueron de carácter productivo y reiteró el compromiso de México con una relación económica estrecha, competitiva y mutuamente benéfica.