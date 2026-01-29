México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica: Kenia López

La agenda Legislativa deberá responder al momento que vive el país y a las demandas de la ciudadanía.

Al afirmar que la Agenda Legislativa del próximo período ordinario de sesiones debe responder al momento que vive el país ya las legítimas demandas de la ciudadanía, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica.

La diputada presidenta se refirió a la reforma electoral y señaló que cualquier cambio en esta materia debe construirse con reglas claras e inclusión de todas las voces.

Indicó que, en caso de presentarse dicha reforma, esta debe tener un objetivo superior: fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales.

Además, expuso que durante el período ordinario que está por iniciar, la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad institucional de la mayor relevancia, como es la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral y la designación de quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación.

“Son decisiones que exigen perfiles técnicos, independientes y con pleno compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas”, apuntó.

Asimismo, abundó, se abordarán otros temas de alto impacto social, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y las reformas en materia penal y de delincuencia organizada, las cuales dijo, “deben abordarse con seriedad, respeto a los derechos humanos y apego al Estado de derecho”.

Finalmente, reiteró su compromiso para que, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, los debates se conduzcan con responsabilidad, apertura y visión de estado.

Entrega Ramírez Ponce rehabilitación de vialidad en zona industrial de Lerma

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

Esta obra favorecerá a la zona empresarial, además del sector laboral. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, fue el …

Refuerza Isaac Montoya seguridad con entrega de Módulo de Seguridad “La Tolva”

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La rehabilitación forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio. El Gobierno …

Cambia tus placas al Edoméx y obtén 100% de descuento en impuestos vehiculares

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El beneficio aplica hasta el 6 de abril para automóviles con valor de 638 mil pesos y motocicletas de 250 mil pesos, …

Sofia Jakobsson llega al Toluca femenil para reforzar la plantilla

30 enero, 2026
Deportes, Destacado

-Logran fichar a la exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026. Los Diablos Rojos del Toluca femenil continúan reforzando su plantilla …

Muestran primeras imágenes de biopics de The Beatles

30 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Además revelaron el elenco completo y los primeros vistazos de los actores caracterizados como los legendarios integrantes . Las primeras imágenes de …

EL 2 DE FEBRERO SE INAUGURARÁ EL TRAMO FINAL DE EL INSURGENTE: SHEINBAUM

29 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La obra conectará a Zinacantepec, en Edoméx, con la zona poniente de la CDMX. Este próximo lunes 2 de febrero la presidenta …

Se reúne Ebrard con Greer; acuerdan impulsar reformas estructurales en el T-MEC

29 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Además acordaron iniciar discusiones sobre posibles reformas al T-MEC, informó la agencia estadounidense. Marcelo Ebrard Casaubon , secretario de Economía, se reunió …

Guerrero espera derrama económica de más 780 mdp durante fin de semana largo

29 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Hay una proyección de más de 116 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio del 77%: Simón Quiñonez Los destinos turísticos de …

Copa del Mundial llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca en evento gratuito: Clara Brugada

29 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Señaló que en junio el trofeo del Mundial estará en CDMX, previo al arranque de la justa internacional La Jefa de Gobierno, …

Presenta Rojo de la Vega plataforma “Operación Verdad” para combatir la desinformación

29 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Ante noticias falsas y ataques digitales contra la administración de Cuauhtémoc, la alcaldesa lanzó esta herramienta que contará con un buscador de …

Reforzarán Horacio Duarte y Morena el proyecto de transformación en Edoméx

29 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Agradeció el respaldo brindado a las iniciativas de la Presidenta y de la Gobernadora, así como a los proyectos de los municipios …

Inaugura Delfina Gómez el Centro Logístico Cross Dock de Mercado Libre

29 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Edoméx ocupa el primer lugar nacional en infraestructura logística, al concentrar 389 Centros de Distribución, que generan empleo para 699 mil personas.-El …

Supervisa Delfina Gómez los 18 km de reconstrucción del Periférico Norte

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-A pie, la Mandataria Estatal verificó los avances en carriles centrales de la vialidad que abarcará 108 kilómetros de repavimentación. En apenas …

UAEMéx inaugura el Programa Permanente de Capacitación Jurídica

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Es una estrategia orientada a fortalecer las capacidades técnicas, normativas y operativas del personal jurídico universitario. La Universidad Autónoma del Estado de …

Toluca moderniza el sistema de recolección de basura: Ricardo Moreno

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Las personas podrán ver en tiempo real los recorridos del servicio en colonias, barrios tradicionales y zonas de alta afluencia. Con la …

San Mateo Atenco ya alista estrategia para temporada de lluvias: Ana Muñiz

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Comenzaron desde el 1 de enero de este 2026, y se mantendrán de forma continua en coordinación con la Comisión del Agua …

Visita Ramírez Ponce instalaciones de Grupo Bimbo en Lerma

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Recordó que la colaboración del Grupo Bimbo, además de su compromiso y convicción, ha ayudado a su gobierno a construir una comunidad …

Mbappé podría igualar récord goleador de Cristiano Ronaldo

29 enero, 2026
Deportes, Destacado

-El atacante y líder del Real Madrid consiguió llegar a las 13 anotaciones en la Fase de Liga El Real Madrid no …

Se divorcian Rob Schneider y Patricia Azarcoya después de 15 años juntos

29 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Fue la mexicana quien presentó la demanda de divorcio en la corte de Phoenix, Arizona. Es oficial, la historia de amor entre …

PESO MEXICANO MANTIENE TENDENCIA POSITIVA; CIERRA EN 17.24 UNIDADES POR DÓLAR

28 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional busca mantener su racha positiva ante el debilitamiento del dólar en este inicio de 2026. El peso mexicano extendió …

México en 2025 vendió 1.52 millones de autos nuevos

28 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El mercado automotor alcanzó su mayor registro desde 2017, pero con un fuerte avance de las marcas chinas. El mercado automotor mexicano …

Confirma FGR que exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento

28 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Fue gracias al análisis realizado a la caja negra que se pudo obtener esta información. La Fiscalía General de la República (FGR) …

Mara Lezama fortalece a la Policía Municipal de Cozumel

28 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Más de 30 millones de pesos se destinaron para vehículos, equipo, tecnología y uniformes. Con propósito de cuidar la vida, prevenir la …

Recibe Clara Brugada reconocimiento por transformar a San Andrés Mixquic en un territorio de paz e igualdad

28 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Atendió junto con su gabinete a 3425 personas, las cuales presentaron en total mil 38 solicitudes. Al encabezar la tercera audiencia del …

Afirma César Cravioto que el Refugio Franciscano rompió el acuerdo con el Gobierno de CDMX

28 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Subrayó que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación, pero sostuvo que el diálogo institucional …

Coordinación entre poderes fortalece la seguridad y justicia en Edoméx: Delfina Gómez

28 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La coordinación interinstitucional fortalece la seguridad y la atención a las mujeres en la entidad. Se continúa trabajando en el fortalecimiento de …

Se reúnen Horacio Duarte y Pepe Couttolenc para coordinar la agenda de transformación del Edoméx

28 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante su reunión se tocaron temas como la estabilidad política, la coordinación institucional y la atención de las principales necesidades de la …

Inicia preinscripción en línea a preescolar, primaria y secundaria 2026-2027 en Edoméx

28 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El registro se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial edomex.gob.mx/, y estará disponible del 9 de febrero al 20 …

Aprueban el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la UAEMéx

28 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El Consejo Universitario avaló la reducción de colegiaturas, nuevas becas y programas académicos para fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria. …

Ricardo Moreno pone orden a deuda histórica de Toluca con CFE

28 enero, 2026
Destacado, Edomex

Firma convenio para disminuir en 40 mdp la deuda de años anteriores por suministro de luz al Organismo de Agua y Saneamiento …

Celebra 3er aniversario el Museo de las Culturas Lacustres en San Mateo Atenco

28 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Con exposiciones, talleres y la nueva Sala del Calzado, el museo impulsa educación e identidad regional. En la celebración del tercer aniversario …

Anuncia Isaac Montoya realización de más obras en Naucalpan

28 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Destacó que se proyecta la intervención integral de la Avenida Ingenieros Militares y concluir el Par Vial de San Mateo Nopala para …

Guillermo Ochoa podría volver a defender la portería del Tri

28 enero, 2026
Deportes, Destacado

-El arquero mexicano, cinco veces mundialista, podría ser convocado por Javier Aguirre para la próxima fecha FIFA. Después de haber transcurrido más …

Victoria Beckham es condecorada en Francia

28 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-El reconocimiento ocurre en medio de una pelea con su hijo Brooklyn. La diseñadora británica y exintegrante de las Spice Girls, Victoria …

PRESENTA ROSA ICELA LOS 10 EJES DEL MUNDIAL SOCIAL MÉXICO 2026

27 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo de estos ejes es extender el espíritu del Mundial a todas las comunidades del país. Para hacer eco de la …

Boleteras podrían ser multadas por irregularidades en venta de boletos: Profeco

27 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Además de Ticketmaster, la Profeco también anunció sanciones contra plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo. La Procuraduría Federal del …

Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

27 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La Embajada deseó el “mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones”. El Congreso de la Unión ratificó a Alejandro …

Refuerzan en San Quintín, BC, la atención médica gratuita con tecnología para familias

27 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La población puede consultar las ubicaciones de las Caravanas de Salud en redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Para reforzar la …

Presenta Clara Brugada programa de salud mental “Vida Plena, Corazón Contento”

27 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Presentó los resultados de esta estrategia, donde aseguró que no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado a la salud …

Coordinan acciones de salud infantil en Cendis de la alcaldía Benito Juárez

27 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Además el programa promueve que los aprendizajes adquiridos se repliquen en casa. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, impulsa acciones permanentes …

