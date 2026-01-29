México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica: Kenia López

La agenda Legislativa deberá responder al momento que vive el país y a las demandas de la ciudadanía.

Al afirmar que la Agenda Legislativa del próximo período ordinario de sesiones debe responder al momento que vive el país ya las legítimas demandas de la ciudadanía, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica.



La diputada presidenta se refirió a la reforma electoral y señaló que cualquier cambio en esta materia debe construirse con reglas claras e inclusión de todas las voces.



Indicó que, en caso de presentarse dicha reforma, esta debe tener un objetivo superior: fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales.



Además, expuso que durante el período ordinario que está por iniciar, la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad institucional de la mayor relevancia, como es la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral y la designación de quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación.



“Son decisiones que exigen perfiles técnicos, independientes y con pleno compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas”, apuntó.



Asimismo, abundó, se abordarán otros temas de alto impacto social, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y las reformas en materia penal y de delincuencia organizada, las cuales dijo, “deben abordarse con seriedad, respeto a los derechos humanos y apego al Estado de derecho”.



Finalmente, reiteró su compromiso para que, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, los debates se conduzcan con responsabilidad, apertura y visión de estado.