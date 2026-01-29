Presenta Rojo de la Vega plataforma “Operación Verdad” para combatir la desinformación

-Ante noticias falsas y ataques digitales contra la administración de Cuauhtémoc, la alcaldesa lanzó esta herramienta que contará con un buscador de verificación inmediata.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó “Operación Verdad”, una plataforma en línea de verificación y combate a la desinformación, con la que su gobierno busca responder de manera directa, documentada y transparente a lo que calificó como una campaña sistemática de noticias falsas y ataques digitales contra la administración y su titular.



Durante una conferencia de prensa, la edil explicó que la iniciativa surge ante el incremento de contenidos falsos difundidos en redes sociales y distintos espacios digitales, los cuales -señaló- buscan desacreditar el trabajo del gobierno local y generar confusión entre la ciudadanía.



Como parte del anuncio, la mandataria informó que Operación Verdad funciona como un centro de verificación de hechos, abierto a la ciudadanía y a los medios de comunicación, donde se identifican informaciones falsas, se contrastan con datos verificables y se presentan pruebas documentales para aclarar cada caso.



Detalló que la plataforma contará con un buscador de verificación inmediata para consultar información difundida en redes; un catálogo de desmentidos, con evidencia fotográfica, documental y audiovisual; además de un apartado de análisis forense digital, orientado a identificar patrones de desinformación y un módulo de participación ciudadana, para que vecinas y vecinos puedan reportar información falsa o situaciones que requieran verificación.



La alcaldesa informó que, en una primera revisión, ya se han documentado 46 casos de desinformación, los cuales se encuentran disponibles en el sitio www.operacionverdad.com para su consulta pública.



Ante medios de comunicación, la edil también dio a conocer los resultados de una prueba toxicológica, realizada de manera voluntaria, con el objetivo de desmentir señalamientos personales difundidos recientemente en redes sociales. Indicó que una segunda prueba, de sangre, será procesada en los próximos días y su resultado se hará público a través de la misma plataforma.



Finalmente, la alcaldesa reiteró que su administración mantendrá una postura de transparencia, rendición de cuentas y trabajo territorial, y afirmó que la respuesta ante la desinformación será siempre con hechos, datos verificables y resultados.