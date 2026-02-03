Con el tren “El Insurgente” en Edoméx se hace historia en movilidad: Delfina Gómez

-La mandataria estatal expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por concretar un proyecto de alto impacto social.

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la inauguración de la última etapa del tren “El Insurgente” Interurbano México–Toluca, al calificarla como una obra histórica que transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses.



En su mensaje, la maestra Delfina Gómez expresó su reconocimiento a la presidenta por concretar un proyecto de alto impacto social, que conecta a dos de las zonas metropolitanas más grandes del país: el Valle de México y el Valle de Toluca, mediante un transporte seguro, moderno, eficiente y con tecnología de punta.



Delfina Gómez subrayó que el tren “El Insurgente” permitirá reducir tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de quienes viajan por trabajo, estudio o actividades familiares, además de contribuir a la reducción del tráfico y del impacto ambiental.



En el Estado de México, 2026 es “El Año de las Obras”, por lo que la Gobernadora reiteró la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y con la Federación, al afirmar que obras de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar del pueblo.



El tren “El Insurgente” registra más de 15 millones de personas usuarias entre septiembre de 2023 y febrero de 2026, con un promedio diario superior a 22 mil viajes en 869 días de operación. El traslado entre Observatorio y Toluca tiene un costo máximo de 90 pesos y un tiempo menor a 60 minutos.



Con la apertura de estas siete estaciones, las y los mexiquenses cuentan con una alternativa directa de transporte para sus traslados diarios. Por ejemplo, el viaje desde Toluca Centro a Observatorio costará 90 pesos, desde Metepec 80 pesos, desde Lerma 70 pesos y desde Zinacantepec 100 pesos, con un tiempo de recorrido menor a una hora, frente a trayectos de hasta dos horas y media en otros medios de transporte.



En el marco de 2026, “El Año de las Obras en EdoMéx”, la maestra Delfina Gómez Álvarez destacó que “En nombre del pueblo y Gobierno del Estado de México, expreso a usted nuestro mayor reconocimiento por concretar una obra de inmenso beneficio social; se responde a la confianza de la ciudadanía en los gobiernos de la transformación”.



Las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio cuentan con circuito cerrado de videovigilancia, personal de seguridad, Sendero Seguro, andadores de conexión con el Cablebús y el Metro, así como torniquetes, taquillas, elevadores, escaleras y sanitarios, lo que facilita un acceso ordenado y funcional para las personas usuarias.



El tercer tramo del tren “El Insurgente” tiene una longitud de 8.4 kilómetros e incluye un puente atirantado de 515 metros; el sistema opera con tecnología ERTMS de señalización ferroviaria y dispone de 20 trenes con capacidad para 719 pasajeros sentados, tras pruebas de seguridad estáticas y dinámicas. Operará de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas, sábado de 6:00 a 24:00 horas y domingo de 7:00 a 24:00 horas.