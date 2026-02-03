Celebra Ricardo Moreno llegada del Tren Interurbano como justicia social

-Moreno Bastida acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la inauguración del último tramo del tren.

Tras celebrar la culminación del Tren Interurbano, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, consideró que es un acto de justicia social para trabajadores y estudiantes toluqueños, obra que consolida este proyecto como eje transformador.



Señaló que el objetivo es ahorrar tiempo y dinero a quienes diariamente se trasladan a la capital del país, además de que la importancia de esta conexión radica en las bondades de un sistema de transporte diseñado para los retos de la dinámica social de los habitantes de la capital mexiquense.



Resaltó que la conectividad con la Ciudad de México se dará ahora a través de un medio limpio, eficaz y eficiente, pues el tren no solo permitirá ahorrar tiempo y dinero a las familias toluqueñas, sino que también permitirá disminuir significativamente las emisiones contaminantes en la región.



Moreno Bastida coincidió con la postura de la gobernadora, quien resaltó que el beneficio principal recae en los miles de trabajadores y estudiantes que diariamente se desplazan entre el Estado de México y la capital del país.



Destacó la importancia de que proyectos de esta magnitud finalmente vean la luz, pues es un acto que consolida a Toluca como un eje central en la modernización del transporte público en México.



Añadió que para la capital mexiquense representa la posibilidad de un mayor crecimiento económico y una oportunidad invaluable para elevar la calidad de vida de la población.