GEM otorga descuento del 100% en la tenencia

-El beneficio aplica para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promover la inscripción de vehículos nuevos en el padrón vehicular estatal y evitar el emplacamiento en otras entidades federativas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, implementa en 2026 un esquema de subsidios fiscales que permite a las personas que adquieran un vehículo nuevo acceder al 100 por ciento de subsidio en el Impuesto sobre Tenencia.



El beneficio está dirigido a personas físicas con residencia en el Estado de México que adquieran un vehículo nuevo durante el ejercicio fiscal 2026 y realicen el trámite de alta dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la factura.



Los principales beneficios son:



-Subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido.



-Vehículos eléctricos: tasa del 0% en el Impuesto sobre Tenencia y reducción del 50% en el costo de las placas, aplicable a personas físicas y morales.



-Vehículos híbridos: tasa del 0% en el Impuesto sobre Tenencia durante los primeros cinco años y reducción del 50% en los años subsecuentes, aplicable a personas físicas y morales.



El trámite se realiza en línea, con entrega de placas a domicilio, en Módulos Integrales de Recaudación y Centros de Servicios Fiscales; en este último sitio, al igual que en agencias automotrices con convenio, la gestión se hace de manera personal.



Para realizarlo, las y los contribuyentes deberán ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/; en el apartado de Control Vehicular, seleccionar Trámites Electrónicos y la opción Alta de Vehículo Nuevo, capturar la información del propietario y del vehículo, descargar los formatos correspondientes y efectuar el pago.



En la modalidad presencial, será necesario agendar una cita y acudir al módulo correspondiente para la entrega de placas.



Los requisitos para realizar el trámite son la factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio en el Estado de México.



Para orientación y atención a las y los contribuyentes, el Gobierno del Estado de México pone a disposición los números: 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, así como los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y la cuenta @FinanzasEdomex en X.



El Gobierno del Estado de México reitera que los trámites se llevan a cabo de forma sencilla, rápida y sin intermediarios, por lo que no es necesario recurrir a gestores externos. Asimismo, invita a la ciudadanía a evitar prácticas irregulares y a reportar cualquier conducta indebida al teléfono 722 214 29 92, contribuyendo así a la transparencia y legalidad en la administración pública.