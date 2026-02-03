Datos electorales un bien público al servicio de la ciudadanía: IEEM

-El INE presentó en el IEEM el SICEE, una plataforma para consultar y descargar resultados electorales.

En el Auditorio del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se llevó a cabo la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de Elecciones (SICEE) del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Sistema Geográfico Electoral (SIGE) del IEEM, con el propósito de acercar a la ciudadanía, autoridades, academia y medios de comunicación herramientas digitales para consultar información electoral.



Estas plataformas concentran, ordenan y difunden información de los procesos electorales federales y locales, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y datos abiertos.



La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, puntualizó que la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y entendemos lo público.



Pulido Gómez señaló que la administración electoral no ha sido ajena a esta revolución, recordando la transición de procesos lentos y fragmentados a sistemas digitales en tiempo real. Así, enfatizó que, más allá de herramientas costosas y sistemas cada vez más complejos, la prioridad es contar con datos abiertos.



Subrayó que los datos electorales constituyen un bien público que fortalece a las instituciones y permite identificar soluciones basadas en evidencia. Hizo un llamado a la ciudadanía a apropiarse de estas cifras como un ejercicio cívico, al señalar que “la curiosidad nos permite reinventar cómo habitamos nuestra ciudadanía y expandir los límites de lo público”.



Liliana Martínez Díaz, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE en la entidad, explicó la complejidad operativa del Estado de México, que en 2024 convocó a más de 13 millones de electores.



Precisó que el SICEE es la “memoria estructurada” del país, ya que permite conocer desde resultados nacionales hasta el detalle de cada una de las casillas instaladas en el país, tomando al Estado de México como ejemplo.



Víctor Hugo Cíntora Vilchis, Director de Organización del IEEM, refirió que el sistema incluye información histórica y temática sobre participación ciudadana, márgenes de victoria, alternancia y representación política, además de permitir la descarga de cartografía.



Durante la presentación se mostraron ejemplos de consulta a nivel nacional, estatal, municipal y seccional, así como la descarga de actas y la visualización de mapas interactivos. Se indicó que las plataformas incluyen preguntas orientadoras que facilitan explorar su contenido.



El SIGE del IEEM integra resultados definitivos del Proceso Electoral Judicial 2025, incluyendo la integración de juezas, jueces y magistraturas, disponibles para fines académicos y sociales en el portal institucional.