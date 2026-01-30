Clara Brugada instala comité promotor de inversión en CDMX

-La capital registra un crecimiento del 3.7% en su PIB y un aumento del 45% en inversión Extranjera Directa

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, un órgano estratégico diseñado para facilitar la llegada de capitales y fortalecer la economía local.



El evento contó con la participación del Secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, y la Secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama.



El secretario Ebrard destacó que el objetivo primordial del comité es realizar un esfuerzo extraordinario para promover inversiones en un contexto donde México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos.



Por su parte, Manola Zabalza subrayó la competitividad multidisciplinaria de la Ciudad de México, la cual permite diversificar el tejido productivo más allá de un solo sector.



La Jefa de Gobierno presentó el “Plan México, Capítulo Ciudad de México”, al que calificó como una alternativa soberana para fortalecer la economía.



Informó que la ciudad vive un momento de solidez financiera, con un incremento del 21 por ciento en la recaudación de ingresos propios y una tasa de desempleo en mínimos históricos.



La estrategia se fundamenta en 8 propuestas clave:

1.-Consolidar una ciudad amigable con la inversión.

2..-Simplificación administrativa profunda y estructural.

3..-Elevación de la complejidad económica y diversificación productiva.

4.-Impulso a sectores de vanguardia: inteligencia artificial, electromovilidad, farmacéutica, servicios financieros e industrias culturales.

5..-Puesta en marcha del Capítulo CDMX del Plan México.

6..-Diálogo permanente con el sector empresarial.

7..-Promoción y consolidación de PyMES.

8..-Conformación del Consejo para la Inversión y la Prosperidad.

Finalmente, señaló que la ciudad se prepara para recibir por cuarta vez el Mundial de Fútbol en 2026, aprovechando la coyuntura para acelerar obras permanentes y la construcción de 500 canchas deportivas en toda la capital.