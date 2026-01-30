UAEMéx convoca a aspirantes de bachillerato, licenciatura y posgrado para el ciclo escolar 2026

-El proceso de preinscripción se realizará en línea durante el mes de febrero y el inicio de clases está programado para el mes de agosto de 2026.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó las convocatorias de Nuevo Ingreso 2026 para Educación Media Superior, Estudios Profesionales y Estudios Avanzados, dirigidas a las personas interesadas en integrarse a alguno de sus programas académicos en las distintas modalidades educativas.



En el caso del Nivel Medio Superior, la convocatoria está dirigida a egresadas y egresados de secundaria, así como a estudiantes que cursan el tercer grado, interesados en ingresar a alguno de los 11 planteles de la Escuela Preparatoria de la Autónoma mexiquense, ubicados en todo el territorio de la entidad.



Se ofertan los programas de Bachillerato Presencial (modalidad mixta) y Preparatoria Digital (modalidad no escolarizada), con presencia en diversas regiones del Estado de México. El proceso de preinscripción se realizará en línea durante el mes de febrero de 2026 y el inicio de clases está programado para el 4 de agosto de 2026.



Para quienes aspiran a cursar estudios profesionales, la Máxima Casa de Estudios mexiquense convoca a personas egresadas del nivel medio superior o que estén por concluirlo, a participar en el concurso de ingreso a licenciaturas y programas de Técnico Superior Universitario, en modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.



La oferta académica comprende casi dos centenares de programas impartidos en facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales ubicadas en distintas regiones de la entidad. El registro de solicitudes también se llevará a cabo en febrero de 2026 y el ciclo escolar iniciará el 4 de agosto de 2026.



Asimismo, la universidad estatal convoca a quienes deseen cursar Estudios Avanzados (especialidades, maestrías y doctorados) a consultar las convocatorias específicas de cada programa.



Las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio, así como con los procesos de evaluación y selección correspondientes. La información detallada se encuentra disponible en los portales institucionales de la UAEMéx.



La Universidad Autónoma del Estado de México refrenda su compromiso con la inclusión, la equidad y la calidad educativa, destinando un porcentaje de los espacios disponibles a aspirantes con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas, integrantes de comunidades indígenas y personas neurodivergentes.



Las personas interesadas pueden consultar las bases completas de cada convocatoria, fechas, requisitos y procedimientos en el sitio oficial de la UAEMéx: https://www.uaemex.mx.