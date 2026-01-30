Guadalajara invertirá más de 2 mil mdp en obras públicas para 2026

-Verónica Delgadillo presentó el Plan Anual de Obra Pública 2026 con una inversión superior a 2 mil 200 millones de pesos.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó el Plan Anual de Obra Pública 2026, denominado “Le Pone Corazón a la Ciudad”, que representa una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos.



En un evento frente a los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Vero Delgadillo explicó que el programa de obra encuadra en la visión “La Ciudad que te Cuida” y que consolida los tres pilares del Gobierno: Seguridad de proximidad; mejores espacios y servicios públicos, y la política social con enfoque de cuidados.



El rubro con mayor presupuesto será el programa de calles, que recibirá 939 millones de pesos, equivalente al 42.6% del total, para rehabilitación vial, drenaje, banquetas y cruceros seguros, además de mantenimiento correctivo.



La alcaldesa detalló que se iniciará con vialidades de acceso y posteriormente se extenderán los trabajos hacia el sur, oriente y otros puntos estratégicos, con impacto también en la conectividad rumbo a actividades del Mundial.



Otro frente clave será la recuperación y mantenimiento de espacios públicos y recreativos, con más de 436 millones de pesos (19.8%), enfocados en puntos de alta actividad social para impulsar convivencia y comunidad.



Para fortalecer la red de cuidados y el equipamiento social, el Gobierno municipal destinará 265 millones de pesos (12%) a bibliotecas, estancias, mercados, parques y unidades deportivas integradas en las Comunidades de Cuidado.



En materia de salud, se asignarán más de 106 millones de pesos (4.8%) para mejorar el equipamiento y rehabilitar unidades de Cruz Verde, además de gestionar apoyo estatal para intervenir otra unidad médica en la zona de Medrano.



El plan también incluye recursos para mercados, con 119 millones de pesos (5.4%) y una bolsa aproximada de 30 millones para el Mercado San Juan de Dios, además de inversión en inundaciones, iluminación, movilidad integral y Senderos Seguros.