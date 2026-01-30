Denuncias al 089 permiten intervenir y evitar extorsiones en Edoméx: Delfina Gómez

-La Guardia Nacional informó que, a nivel nacional, el 86% de los casos de este delito se evita gracias a los reportes oportunos.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez exhortó a la ciudadanía mexiquense a denunciar el delito de extorsión a través del número 089, un servicio telefónico que, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, ha permitido intervenir y evitar este ilícito en el 86 por ciento de los casos a nivel nacional.



“En la Mesa de Paz de este jueves, la Guardia Nacional compartió que, a nivel federal, el 86% de las denuncias relacionadas con la extorsión son atendidas de manera oportuna y evitadas. Invitamos a todas y todos a seguir denunciando este delito al 089; su llamada es anónima y confidencial”, expresó la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.



Esta línea telefónica es gratuita, anónima y opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Atiende reportes que requieren investigación, aunque no estén ocurriendo en ese momento, como secuestro, comercio de drogas, tráfico de personas, extorsión, robo de combustibles, contrabando de armas, entre otros delitos.



A la Mesa de Paz número 17, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.