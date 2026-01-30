Refuerzan seguridad con ejecución de acciones en Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa refuerza seguridad y capacidad de respuesta con patrullas, ambulancias y Módulo de Emergencia.

El alcalde de Cuajimalpa refuerza seguridad y capacidad de respuesta con patrullas, ambulancias y con el ‘Módulo de Emergencia’ en la demarcación.



Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa de Morelos, dio el banderazo de salida al nuevo parque vehicular de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.



Lo anterior forma parte de acciones estratégicas para robustecer el modelo 6integral de Seguridad y Protección Civil con la finalidad de consolidar a Cuajimalpa como una demarcación a la vanguardia en prevención, atención y reacción ante emergencias.



Gracias a la coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México, 32 patrullas se integraron a las unidades de la Policía Auxiliar en Cuajimalpa; además la Alcaldía ahora contará con tres ambulancias y una motocicleta de primer contacto, las cuales permitirán reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención prehospitalaria ante situaciones de riesgo.



En el evento el alcalde Carlos Orvañanos subrayó que estas acciones en conjunto refrendan el compromiso de su administración con la consolidación de las corporaciones de seguridad, así como con inversión en equipamiento que permita brindar un servicio más eficiente, profesional y cercano a la población.



Además de dar el banderazo de salida, el alcalde de Cuajimalpa también inauguró el “Módulo de Emergencia Cuajimalpa”, ubicado en avenida Tamaulipas, con un corte de listón y un recorrido por las instalaciones



Dicho módulo representa un hito en la política de seguridad y gestión de riesgos de la alcaldía, al consolidar por primera vez un módulo operativo coordinado entre la Dirección Ejecutiva de Seguridad y Asuntos Internos y la Dirección de la Unidad Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil.



El Módulo de Emergencia Cuajimalpa amplía la infraestructura de atención inmediata y mejora la coordinación para responder con mayor eficacia ante situaciones de riesgo.



En ambos eventos, el alcalde de Cuajimalpa de Morelos estuvo acompañado de vecinos, autoridades y mandos responsables de la operación en materia de Seguridad y Protección Civil.