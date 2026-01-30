Entrega Fernando Flores nueva vialidad en Izcalli Cuauhtémoc V

-Luego de años de deterioro y constantes solicitudes vecinales, se pudo reparar esta vialidad que por largo tiempo permaneció en malas condiciones.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, hizo entrega del rencarpetado de la calle Manzana, ubicada en la colonia Izcalli Cuauhtémoc V.



Durante el evento, Flores Fernández recordó que, luego de años de deterioro y constantes solicitudes vecinales, se pudo reparar esta vialidad que por largo tiempo permaneció en malas condiciones y que hoy fue rehabilitada en beneficio directo de más de mil habitantes de la zona.



Destacó que la rehabilitación de calles va más allá de una obra de infraestructura y representa una mejora directa en la calidad de vida de las familias metepequenses.



Señaló que esta obra forma parte de una estrategia permanente de atención a vialidades a través del programa Operación Sin-Ba, enfocado en la reparación de baches y reencarpetados en todo el municipio.



Subrayó que dicho programa no es temporal ni circunstancial, sino una decisión de gobierno basada en trabajo constante, presencia territorial y cumplimiento de compromisos.



Reconoció que durante años diversas colonias fueron olvidadas, por lo que aseguró que la actual administración trabaja colonia por colonia, sin distinción, para atender rezagos históricos.



Por su parte, el director de Obras Públicas, Ricardo Giles Martínez, detalló que la obra tuvo una inversión de 2 millones 574 mil 174 pesos, y consistió en el reencarpetado de la calle Manzana en el tramo comprendido entre la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Higo.



Explicó que los trabajos abarcaron 431 metros de longitud, con un ancho promedio de siete metros, beneficiando directamente a más de mil personas. Entre las acciones realizadas se incluyeron el fresado de la carpeta asfáltica existente, la aplicación de riego de liga y la colocación de mezcla asfáltica en caliente en una superficie superior a los 3 mil 100 metros cuadrados.



También se llevaron a cabo obras complementarias como la fabricación de topes, construcción de guarniciones y banquetas, así como el balizamiento completo de la vialidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial tanto para peatones como para automovilistas.



Finalmente, Flores Fernández hizo un llamado a mantener la comunicación entre autoridades y ciudadanos, invitando a la población a seguir participando activamente y a insistir en sus peticiones.



“No les pido paciencia, les pido insistencia; para eso estamos”, concluyó.