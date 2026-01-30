Fortalecen el CAIA en BJ con atención gratuita en salud mental y adicciones: Luis Mendoza

-Destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación.

Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud mental gratuitos y de calidad, la alcaldía Benito Juárez, encabezada por el alcalde Luis Mendoza, impulsa el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), un espacio especializado que brinda atención profesional, humana y cercana a personas que requieren acompañamiento en temas de salud mental y consumo de sustancias.



El CAIA atiende tanto a vecinos de la demarcación como a personas de otras localidades, ofreciendo un modelo integral que prioriza el bienestar emocional, la prevención y el acompañamiento continuo, sin generar ningún costo para las y los usuarios.



Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación.



“En Benito Juárez entendemos que la salud mental y la atención a las adicciones deben tratarse con humanidad, profesionalismo y cercanía. Por eso, estamos fortaleciendo espacios como el CAIA, donde las personas encuentran apoyo real, gratuito y de calidad para reconstruir su bienestar y el de sus familias”.



El Centro de Atención Integral a las Adicciones opera de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 20:00 horas, y ofrece servicios gratuitos como atención en salud mental, tratamiento a pacientes con consumo de adicciones, psicoterapias, terapias grupales, talleres, enfermería, médico general, asesoría jurídica y acciones de salud comunitaria preventiva en escuelas públicas y privadas.



Durante el mes de enero, el centro brindó 346 servicios, atendiendo a 331 personas, con consultas presenciales y en línea, atención médica y talleres comunitarios.



Desde la coordinación del centro, Luis Enrique Morales resaltó el enfoque humano que distingue al CAIA: “Siempre buscamos, como formadores en salud mental, que los pacientes se sientan muy cómodos, que se sientan acompañados, que se sientan gratificados en su atención y que justamente los tratamientos que damos aquí tengan un beneficio para su salud integral y que sepan que este es su espacio seguro”.



Por su parte, el psicólogo clínico del centro, Emmanuel de Jesús Colorado, extendió una invitación abierta a la comunidad, es un espacio maravilloso, porque ofrece muchos servicios de calidad, que, aparte que es gratuito, hay profesionales especializados con mucha humanidad y calidez, ya sea en primera persona o que hagan recomendación de venir, no solamente para personas que tienen algún problema de consumo ya establecido, sino también como prevención, para tener información o familiares para saber cómo intervenir, cómo actuar en este tipo de situaciones que van a potencializar mi bienestar.



Con acciones concretas y resultados tangibles, la alcaldía Benito Juárez reafirma su compromiso de colocar la salud mental como una prioridad en beneficio de la comunidad.