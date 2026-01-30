NUEVAS MÉTRICAS DE AUDIENCIAS

Por: Ernesto Piedras

Durante décadas, la industria audiovisual se midió con métricas pensadas para un consumo ordenado, predecible y concentrado en una sola pantalla. Ratings, horarios estelares y hábitos relativamente estables permitían realizar un mapeo claro y útil de la atención.



Hoy, ese mapa ya no captura la realidad contemporánea de los contenidos. La atención se fragmentó, se volvió multidispositivo, multiplataforma y asincrónica, tal que el consumo dejó de ser lineal, pero buena parte de la medición sigue siéndolo.



YouTube vs. BBC: Nuevo paradigma en audiencia. Los datos más recientes de BARB Audiences (anteriormente Broadcasters Audience Research Board), que mide la audiencia en el Reino Unido, muestran que YouTube superó a la BBC en alcance mensual bajo un umbral de tres minutos continuos de visualización.



No obstante, no se trata de una “derrota” de los medios tradicionales, sino de una evidencia de que la atención se redistribuyó hacia plataformas con distintos formatos y vías de consumo.



Cuando el umbral de medición se eleva a 15 minutos de visualización continua, la BBC sigue a la delantera.



Así, las plataformas digitales concentran consumo breve y fragmentado, mientras que los medios tradicionales mantienen ventaja en atención prolongada.



Ambas realidades coexisten.



La industria necesita abandonar la obsesión por un indicador dominante y avanzar hacia esquemas que reconozcan múltiples dimensiones de atención. Medir distinto no es manipular los datos, es reflejar con mayor precisión la complejidad o multidimensión del consumo de contenido audiovisual.



De competidores a aliados estratégicos. La BBC entendió esta transformación en los hábitos. En lugar de resistirse, decidió producir y distribuir contenidos directamente en plataformas digitales como YouTube.



La relevancia y el alcance ya no se garantizan por el control del medio o del canal, sino por la capacidad de conectar con audiencias fragmentadas y más jóvenes.



Este viraje confirma la necesidad de articular estrategias integrales en un ecosistema donde la atención se mueve con rapidez y sin lealtades históricas.



Video corto: Nuevo punto de entrada. Al respecto, el video corto se consolidó como el principal mecanismo de descubrimiento de contenidos.



Antes de decidir ver una serie, un documental o un partido completo, los usuarios consumen clips, fragmentos y recomendaciones algorítmicas. No es casualidad que plataformas de contenido largo integren estos formatos, como fue anunciado por Netflix, ni que grandes eventos deportivos, como es el caso de la Mundial de Fútbol, apuesten por ellos para amplificar su alcance.



Millones de visualizaciones, interacciones y minutos de atención en plataformas digitales no se capturan en los sistemas clásicos de medición. Esto tiene consecuencias directas al distorsionar la asignación de inversión publicitaria, subestimar el impacto cultural de nuevos formatos y limitar la comprensión real.l del mercado.



El modelo de BARB Audiences es relevante precisamente porque integra múltiples dispositivos y reconoce distintos niveles de atención. No pretende simplificar la realidad, sino que por el contrario, capturar su complejidad.



Mapa Incompleto en México. En México, la ausencia de una medición integral de audiencias es una desventaja estructural.



Televisión abierta, de paga, streaming y plataformas digitales se analizan en silos, sin un marco común que permita comparaciones reales. Así, las decisiones estratégicas se toman con información fragmentada.



La evidencia internacional es contundente, la cartografía de las audiencias ya cambió. Insistir en métricas del pasado no solo limita el análisis, sino que impide entender hacia dónde se mueve el valor en la economía creativa.



Actualizar la medición no es un ejercicio técnico menor. Es una necesidad estratégica para dejar de navegar con mapas obsoletos y empezar a ver, con claridad, dónde están realmente los ojos de las audiencias.