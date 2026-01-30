Mara Lezama encabeza clausura de capacitación en seguridad rumbo al Mundial 2026

-Quintana Roo fortalece la detección de riesgos químicos, radiológicos, biológicos, nucleares y explosivos como parte de sus compromisos asumidos como puerta de la Copa Mundial

“Somos un gobierno que no improvisa, trabajamos de la mano del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de las fuerzas armadas”, expresó la gobernadora Mara Lezama al encabezar la clausura de la capacitación especializada en identificación de componentes no convencionales (QRBNE), en el complejo C5 de Cancún.



Esta capacitación estuvo dirigida a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, así como a corporaciones de entidades sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026, como el Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo.



Mara Lezama destacó la importancia de esta capacitación, considerando que Cancún será el aeropuerto internacional de entrada al Mundial, ya que es el único que tiene conectividad diaria y con frecuencias a las 16 ciudades mundialistas, a todos los lugares donde habrá partidos.



Este curso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para la detección y atención de riesgos Químicos, Radiológicos, Biológicos, Nucleares y Explosivos, a fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad antes, durante y después del magno evento deportivo de alcance mundial.



La capacitación forma parte de los compromisos asumidos por Quintana Roo como puerta de entrada del Mundial 2026, y se enmarca dentro del Plan Kukulkán y de la Estrategia Estatal Interinstitucional de Seguridad, ejes fundamentales para la prevención y protección de la ciudadanía y visitantes.



La acción fue gestionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, y contó con la instrucción especializada de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, además de la participación del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI).



Durante el acto de clausura, se destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y entidades federativas es clave para anticiparse a riesgos y consolidar un entorno seguro, acorde con la relevancia internacional que tendrá México durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.