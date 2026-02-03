Guerrero alcanzó durante fin de semana 93.9% de ocupación hotelera

-Acapulco supera el 90% de ocupación y consolida la alta afluencia turística durante el segundo día del primer fin de semana largo del año.

En el segundo día del primer fin de semana largo de 2026, con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los destinos turísticos del estado de Guerrero registran altos niveles de ocupación hotelera, reflejo del dinamismo turístico de la entidad y de la confianza de miles de visitantes.



Gracias a la política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Guerrero continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país, fortaleciendo su conectividad, promoción y atención al visitante, particularmente en periodos de alta afluencia como los fines de semana largos.



El secretario de Turismo del Estado, Simón Quiñones Orozco, destacó que estos resultados confirman el buen momento que vive la actividad turística en Guerrero y la efectividad de la estrategia implementada para fortalecer los destinos ancla y las regiones con vocación turística.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo del Estado, este domingo 1 de febrero el promedio estatal de ocupación hotelera alcanzó el 93.9%, posicionando a Guerrero entre los estados con mayor actividad turística a nivel nacional durante este periodo.



Acapulco se mantiene como el principal motor turístico del estado, al registrar una ocupación hotelera del 95.2%, reflejo de su recuperación sostenida y de la amplia oferta de servicios, actividades y experiencias que ofrece a las y los visitantes. Por zonas, la Zona Dorada alcanzó un 96.5%, la Zona Diamante reportó 93.9%, mientras que la Bahía Histórica registró 90.6%, mostrando una ocupación sólida y equilibrada en todo el puerto.



En Ixtapa, la ocupación hotelera llegó al 94.1%, confirmando su fortaleza como destino de playa planeado, con alta preferencia del turismo familiar y una oferta hotelera consolidada que continúa atrayendo visitantes nacionales durante los fines de semana largos.



Taxco de Alarcón alcanzó una ocupación del 93.5%, impulsado por su riqueza cultural, arquitectónica y artesanal, consolidándose como una de las principales opciones de turismo de ciudad y escapada de fin de semana en la entidad.



El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo, refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el sector turístico para fortalecer la actividad, generar derrama económica y consolidar al Hogar del Sol como un destino competitivo, confiable y atractivo durante todo el año.