Encabeza Clara Brugada final del torneo comunitario infantil Ōllamaliztli

A 130 días de la inauguración del Mundial de Futbol, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la final del torneo oficial de futbol infantil comunitario Ōllamaliztli, celebrado en la Ciudad Deportiva, de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.



Dicho torneo congregó a más de 7 mil niñas y niños de toda la Ciudad de México para compartir cancha, balón y una misma ilusión: jugar futbol y hacer comunidad.



Destacó que este torneo forma parte de las acciones para democratizar el deporte y calentar motores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 130 días de que “la pelota vuelva a casa”.



Durante el encuentro, que concluyó con un marcador de 2 goles a 1 a favor del equipo Zaporo City, de la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina reconoció el esfuerzo, la disciplina y el talento de las niñas futbolistas, y destacó la importancia de impulsar el deporte desde edades tempranas como una herramienta de inclusión, bienestar y construcción de paz.



En su mensaje, Clara Brugada subrayó que Ōllamaliztli es el torneo de futbol comunitario más grande en la historia de la Ciudad de México, con la participación de más de 800 equipos, la realización de 2 mil partidos y un total de 6 mil 303 goles, cifras que reflejan el entusiasmo de las infancias y juventudes por el deporte en todas las alcaldías.



En la celebración del evento, Brugada Molina rindió un reconocimiento a las futbolistas del Mundial Femenil de 1971, subcampeonas del mundo, a quienes calificó como referentes históricos del futbol femenil en México, y señaló que entre las y los participantes de este torneo podría encontrarse la próxima generación de futbolistas que representen a la ciudad y al país.



Informó que 80 niñas y niños resultaron campeones y campeonas, 40 mujeres y 40 hombres, provenientes de distintas alcaldías, quienes recibirán playeras, mini balones y otros incentivos. Además, destacó que contarán con boletos dobles para el partido entre México y Portugal, que se disputará el próximo 28 de marzo, con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México.



De igual forma, explicó que aúnlos campeones participarán como embajadores y anfitriones durante la visita del Trofeo de la Copa Mundial, programada para el 5 de junio, lo que les permitirá vivir una experiencia cercana con uno de los símbolos más importantes del futbol internacional.



Asimismo, la mandataria capitalina convocó a alcaldías, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía en general a sumarse a las actividades rumbo al Mundial, entre ellas la realización de la Clase de Futbol más Grande del Mundo en el Zócalo capitalino y la Ola más Grande, sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de romper dos récords Guinness, así como a diversas celebraciones deportivas en toda la ciudad.