Profeco podría multar a Ticketmaster con 5 mdp

-La Procuraduría Federal del Consumidor también advirtió nuevos reglamentos para evitar irregularidades de las boleteras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó de manera oficial que impuso una multa superior a los 5 millones de pesos a la empresa Ticketmaster, luego de las irregularidades registradas durante la venta de boletos para los tres conciertos que dará el grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México el próximo mes de mayo.



Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detalló que la boletera, que opera en conjunto con Ocesa, fue notificada hace unos días sobre la sanción económica, la cual podrá ser apelada. La fecha límite para hacerlo es el 12 de febrero.



“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el veintiocho de enero, es una multa por un monto superior a los cinco millones de pesos”, detalló el titular de Profeco”.



Además de Ticketmaster, Profeco lanzó una advertencia a plataformas de reventa en internet, luego de detectar que ofrecían boletos para los conciertos de BTS con precios superiores a los 100 mil pesos, lo que representaba un incremento de hasta seis veces el precio original.



“Segundo punto: notificación a las plataformas de reventa. Ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas: Viagogo, StubHub y Helloticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente.



Se deben ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras. De no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas plataformas en México, agregó.



La situación con Ticketmaster escaló hasta las autoridades luego de que integrantes del ARMY, base de fans de BTS, se manifestaran en redes sociales, denunciando presuntas irregularidades durante la venta de boletos.



Este caso podría marcar un precedente, ya que Profeco adelantó que trabaja en nuevos lineamientos para las boleteras, las cuales han sido señaladas por ocultar precios, agotar boletos en minutos y permitir que posteriormente las entradas aparezcan en manos de la reventa.



“Tercer punto: ya se está en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, inormación y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.