Se han recuperado mediante la Operación Restitución 1524 inmuebles en 64 municipios

-Estas acciones han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad.

Acciones coordinadas en el marco de la Operación Restitución, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, han permitido el aseguramiento de 1,524 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 64 municipios del territorio mexiquense.



Estas acciones han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo, contra la propiedad, entre otros.



De las personas detenidas, 44 han sido a través de órdenes de aprehensión y 275 de ellas en flagrancia, las mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante un órgano jurisdiccional.



Entre los detenidos destacan objetivos prioritarios, integrantes de organizaciones sociales con fachada de “sindicatos” quienes fueron detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión y son investigados como principales intervinientes en las redes criminales de despojos.



Las acciones en contra de estos hechos delictivos ha logrado fomentar la denuncia de los mismos ya que de 5,574 expedientes de investigación iniciados durante el 2025, 778 corresponden a hechos que ocurrieron en el 2024 y años anteriores, las víctimas acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.



A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 880 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.



En el periodo que comprende del 23 al 30 de enero del 2026, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 9 municipios, consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 40 propiedades, de las cuales 32 casas habitación y 8 predios.



Lo anterior, con base en las determinaciones de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la autoridad judicial.



Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución”, se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.