Inician en Metepec trabajos preventivos para la temporada de lluvia

-Gracias a este programa. en años anteriores no se presentaron anegaciones que afectaran a la población.

El ayuntamiento de Metepec dio inicio a los trabajos preventivos de limpieza y desazolve, preparándose para la temporada de lluvias, y con el objetivo de prevenir anegaciones y contingencias mayores entre la población vulnerable.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, en sus redes sociales, informó que estos trabajos comenzaron en las comunidades de: San Bartolomé Tlaltelulco en la Prol. Matamoros, además de Camino al Monte y Camino Viejo a San Juan.

En la colonia Magdalena Ocotitlán se llevaron a cabo en la 1.ª Cerrada de Venustiano Carranza.

Mientras que en La Asunción se iniciaron las labores en Paseo del Nevado #50. En San Salvador Tizatlalli, los trabajos se realizaron en el CBT No. 203, Av. Tecnológico.

En la colonia Las Marinas, los trabajos se realizaron en la calle Rémora. La Calle Acapulco en la Colonia Álvaro Obregón fue también donde se realizan estas acciones.

La colonia Casa Blanca tuvo algunos trabajos en la Calle Lirios #704, mientras que finalizaron en San Miguel Totocuitlapilco, donde se llevaron a cabo la limpieza de primera fosa séptica en Las Minas la limpieza y desazolve de segunda fosa séptica en Las Minas.

La Cabecera Municipal también tuvo trabajos de prevención en la Calle Morelos, esquina Comonfort.

Este programa preventivo ha sido relevante en el municipio; gracias a este, señalaron las autoridades, en años anteriores no se presentaron anegaciones que afectaran a la población.

Este programa no exceptúa condiciones adversas y extraordinarias; las acciones buscan aminorar los riesgos a la población en la próxima temporada de lluvias.

Fernando Flores también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura y residuos en la vía pública, ya que es uno de los factores que más impacta a la infraestructura hidráulica que pueden generar inundaciones.

