Se han aplicado en Edoméx más de 24 mil vacunas en jornadas dominicales en templos religiosos

-Personal de salud ha recorrido 15 templos religiosos para acercar a la población inmunizaciones contra sarampión, covid-19, influenza y neumococo, entre otras.

En lo que va de 2026, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud estatal (ISEM), ha aplicado 24 mil 215 dosis de diversos biológicos como parte de las Jornadas Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos.



Tan solo el domingo 1 de febrero, se aplicaron 12 mil 134 dosis contra sarampión, Covid-19, influenza y neumococo, entre otros biológicos, en cinco municipios: Temascaltepec, Toluca, Ecatepec, Huixquilucan y Tlalnepantla. En la catedral de este último municipio se registró la cifra más alta, con 6 mil 400 dosis.



La Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, supervisó esta jornada en la iglesia de Nuestro Señor del Perdón, en Temascaltepec, acompañada por la Presidenta Municipal, Ahimelec Villa Peña, donde destacó el crecimiento de este programa, que en su primera jornada, realizada en Huixquilucan, registró la aplicación de 373 vacunas.



Durante la jornada, el Voluntariado de Salud y Humanismo del ISEM entregó obsequios a niñas y niños que acudieron a vacunarse, como reconocimiento a su participación y para fomentar la cultura de la prevención desde la infancia.



Estas jornadas dominicales iniciaron el pasado 11 de enero y se extenderán hasta el mes de marzo, con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades y acercar los servicios de salud a la población. Como parte de la estrategia, se visitarán templos de distintas religiones en la entidad.



Las sedes de las próximas jornadas se darán a conocer durante la presente semana a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud del Estado de México, @saludedomex en Facebook, Instagram y X.