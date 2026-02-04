Coordinan Edoméx y CDMX Primer Simulacro por Sismo 2026

-Se realizará el próximo 18 de febrero de manera simultánea en ambas entidades a las 11:00 horas.

Para fomentar la cultura de la prevención y capacidad de respuesta ante una emergencia en el centro del país, el Gobierno del Estado de México se sumará al Primer Simulacro por Sismo 2026, convocado por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo el próximo martes 18 de febrero a las 11:00 horas.



La actividad se desarrollará en los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y contempla la activación de la Alerta Sísmica mediante altavoces del C5 y equipos de difusión secundaria en inmuebles como parte de un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



Este ejercicio de coordinación interestatal tiene como objetivos mejorar y evaluar la capacidad operativa y de comunicación de las instituciones del gobierno estatal; comprobar la actuación de los cuerpos de emergencia ante escenarios simulados; revisar el funcionamiento de los protocolos y programas de atención sísmica, así como impulsar prácticas de autoprotección entre la población.



La participación del Estado de México en esta actividad metropolitana responde a la continuidad territorial y funcional de la ZMVM, así como a la movilidad diaria de millones de personas entre los municipios mexiquenses y la Ciudad de México, lo que hace indispensable la homologación de criterios de alertamiento y de mensajes dirigidos a la población.



Se invita a la población mexiquense que habita, transita o labora en los municipios de la ZMVM, así como a instituciones públicas, privadas y sociales, a sumarse de manera responsable y a registrar sus inmuebles a través de la liga oficial del simulacro: www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso con la seguridad de la población, el fortalecimiento de la cultura de la autoprotección y la construcción de una entidad más preparada ante sismos.