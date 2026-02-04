PRESENTA SHEINBAUM PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

-Este año se aumentarán 722 mil mdp en infraestructura, sumándose a los más de 900 mil mdp ya contemplados en el PEF.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como objetivo realizar una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.



Explicó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar tiene como objetivo fortalecer el Plan México y generar mayor crecimiento económico con bienestar, por ello contempla un incremento de 722 mil millones de pesos (mdp) más este año, que representa un 2% adicional del Producto Interno Bruto (PIB), la cual se suma a la inversión de poco más de 900 mil mdp que ya estaba contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).



Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal, en el que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno solo pagaba, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar, en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés.



“Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, comentó.



La inversión pública, expuso, impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar. “La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir, crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.



El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, explicó que las inversiones mixtas representan un modelo que garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos, con ello el Estado define reglas de operación y objetivos sociales, se comparten beneficios, no se depende de un solo presupuesto, se protegen las finanzas públicas y se priorizan el bienestar social y la soberanía.



Como ejemplo de aplicación de un modelo mixto, dijo, se diseñó un vehículo que se utilizó para la compra de las 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.