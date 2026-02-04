Refuerzan en San Mateo Atenco acciones para la conservación de los humedales

-La presidenta agradeció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para impulsar acciones permanentes en favor del medio ambiente.

Celebrando el Día Mundial de los Humedales, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, en coordinación con la secretaria estatal del Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, llevó a cabo una jornada de limpieza y conservación en el humedal norte del municipio, un ecosistema estratégico para el equilibrio ambiental de la región.



Durante la jornada se contó con la participación de personas servidoras públicas municipales y estatales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades auxiliares y representantes de la iniciativa privada, asociaciones civiles e integrantes de la comunidad lagunera.



La presidenta agradeció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para impulsar acciones permanentes en favor del medio ambiente, y ratificó el compromiso de su gobierno con la protección de los humedales y las demás áreas naturales, destacando que el Bando Municipal 2026 fortalecerá las disposiciones en materia ambiental, protección animal y desarrollo sostenible.



Expresó que cuidar los humedales es una responsabilidad compartida y un compromiso con las futuras generaciones. No se trata solo de acciones simbólicas, sino de una política pública permanente que garantice el cuidado ambiental y la calidad de vida de las y los atenquenses.



Alhely Rubio resaltó que los humedales representan un referente ambiental para el Estado de México, al ser fundamentales para la regulación del clima, la captación de carbono, la biodiversidad y la prevención de inundaciones.



Muñiz Neyra reiteró su compromiso con el impulso de políticas públicas, acciones comunitarias y estrategias interinstitucionales para la protección de los humedales, como parte de una visión integral de desarrollo sustentable y cuidado del patrimonio natural del Valle de Toluca.