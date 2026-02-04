Intervención integral del deportivo Peñoles beneficiará a 15 mil personas

-La alcaldesa Ale Rojo de la Vega entregó la rehabilitación de este espacio en la colonia Valle Gómez, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Con una intervención integral que beneficiará a entre 12 mil y 15 mil personas, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación del Deportivo Peñoles, ubicado en la colonia Valle Gómez, un espacio estratégico que, por su ubicación también da servicio a habitantes de demarcaciones territoriales aledañas.



Los trabajos, a cargo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, incluyeron el desmantelamiento y sustitución total del piso de duela, la rehabilitación de la techumbre por filtraciones, la instalación de 960 metros cuadrados de cubierta acanalada y translúcida, la nivelación del área de cancha, así como la colocación de 238 metros cuadrados de nueva duela de encino americano, barnizado, pintura en muros y pintura deportiva en la cancha de basquetbol.



La inversión total fue de 3 millones 160 mil 755.23 pesos, destinada a rescatar un espacio que se encontraba en condiciones de abandono y deterioro, y devolverlo a la comunidad como un lugar digno, seguro y funcional para el deporte y la convivencia.



Durante el mensaje a vecinas y vecinos, la alcaldesa Ale Rojo de la Vega destacó que esta obra forma parte del cambio que está en marcha desde el inicio de su administración:



“Llegó el gobierno del cambio. Cuauhtémoc está renaciendo y podemos ver cómo disfrutan nuestras vecinas y vecinos este Deportivo Peñoles. Como se los prometí, estamos inaugurando una nueva obra cada semana. Este espacio estaba olvidado, abandonado y roto. Eso no es lo que se merecen nuestras vecinas y vecinos, ni nuestras hijas e hijos. Eso se acabó: Renace Cuauhtémoc.”



La rehabilitación del Deportivo Peñoles se suma a las acciones de rescate de espacios públicos que buscan mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social y garantizar infraestructura deportiva digna para las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc.