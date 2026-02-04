México y EUA llegan a acuerdo para gestionar el agua del Río Bravo durante sequía

-Ambos gobiernos acordaron un plan técnico ante una situación de sequía extrema en la región.

Acuerdan los gobiernos de México y Estados Unidos un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y ante una situación de sequía extrema en la región.



Fue la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) quien lo informó a través de un comunicado oficial donde señaló que el plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido.



Agregó que el acuerdo se realiza con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país.



De acuerdo con el comunicado de la Sader, México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países.



Esta entrega se realizará de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola.



Sader indicó que el acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía.



En su anuncio, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con el Tratado de Aguas de 1944, al que calificó como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales.



Informó que el acuerdo incluye, según el texto oficial, la incorporación de infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo para enfrentar la escasez de agua en la región fronteriza, luego de meses de negociaciones técnicas entre las autoridades de ambos países.