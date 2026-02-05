Metepec es sede del Torneo Internacional ATP “Chaca Challenger Open”

-Este evento se desarrollará en las instalaciones del Club Deportivo La Asunción y contará con la participación de 32 tenistas profesionales.

Llega al municipio de Metepec, el deporte blanco que vivirá un momento histórico. Pues del 16 al 22 de febrero Metepec albergará el torneo internacional de tenis “Chaca Challenger Metepec Open”, certamen que forma parte del prestigioso calendario ATP Challenger Tour y que reunirá a jugadores de élite provenientes de distintas partes del mundo.



En conferencia de prensa, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, celebró la elección de Metepec como sede para un evento de esta magnitud, señalando que impactará de manera positiva en el turismo y la economía local.



Este evento se desarrollará en las instalaciones del Club Deportivo La Asunción y contará con la participación de 32 tenistas profesionales que buscarán sumar puntos en el ranking mundial.



La gira del ATP Challenger Tour incluye sedes en países como Brasil, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, y en territorio mexicano tendrá también paradas en Morelos y San Luis Potosí.



Flores Fernández destacó que, entre los atractivos del torneo, destaca la presencia del mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, quien actualmente es el mejor representante nacional del tenis; también se contará con un espectáculo musical encabezado por el cantante colombiano Charlie Zaa, que complementará la experiencia deportiva con un ambiente familiar y cultural.



Además, resaltó que este tipo de competencias ponen a Metepec en los ojos del mundo. El Club Asunción ha sido históricamente sede de grandes encuentros, y hoy damos un paso más al recibir un torneo profesional de talla internacional, afirmó.



El presidente de la Asociación de Tenis del Estado de México, Luis Flores Fernández, subrayó el trabajo conjunto entre autoridades y patrocinadores para hacer realidad el proyecto.



“Arrancamos con un torneo categoría 75, pero la meta es crecer. Queremos que el próximo año sea un 125 y consolidar a Metepec como un referente del tenis en México”, comentó.



Eduardo Rodríguez Samaniego, director general del torneo, destacó que este evento representa una gran oportunidad para proyectar a Metepec a nivel global, mientras que José Escalante de la Hidalga adelantó que se buscará elevar la categoría del certamen en futuras ediciones.



Los boletos estarán disponibles en la plataforma Arema MX y en el Club Deportivo La Asunción. En los próximos días se dará a conocer el draw principal de jugadores. Con este torneo, Metepec confirma su consolidación como un destino ideal para el deporte internacional y de alto nivel.