Se instalan seis mil botones SOS en Toluca: Ricardo Moreno

-Invita Ricardo Moreno a utilizar la tecnología que ha beneficiado a más de 14 mil personas.

Más de 14 mil personas han sido beneficiadas con la instalación de seis mil 40 botones de pánico SOS Toluca, con los que se han disminuido los tiempos de respuesta a emergencias médicas, de seguridad y protección civil.



Durante la conferencia La Toluqueña, el alcalde Ricardo Moreno explicó que, como parte de la estrategia de seguridad pública integral, se ha llevado esta tecnología a 27 negocios, 18 escuelas, un parque industrial y 12 casas particulares, con varios casos de éxito al estar instalados en cualquier dispositivo como teléfonos, tabletas, computadoras hasta televisiones conectadas.



El Presidente Municipal llamó a la población a hacer uso de este botón que cumple el objetivo de esta administración de ser una ciudad inteligente y poner la tecnología al servicio de la ciudadanía; puede adquirirse de forma gratuita acercándose a la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca.



Por su parte, el director de Desarrollo Tecnológico, Aldhair González, detalló que se ha realizado un sembrado estratégico de este botón, que está conectado de forma directa al Centro de Mando Municipal C4 y recibe la notificación inmediata para permitir que los elementos sepan dónde llegar, con quién y qué tipo de emergencia es la que se atenderá.



Es importante destacar que hay 300 nodos ciudadanos, es decir, botones dedicados a la participación vecinal; además, esta estrategia integral tiene también un total de 58 sistemas de videovigilancia con cámaras de terceros conectados al C4 municipal para dar seguimiento en tiempo real a las emergencias.



Previamente, el primer edil encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde las instituciones de los tres órdenes de gobierno presentaron sus informes de resultados en seguridad e indicadores basados en un análisis estadístico contra números propios, comparativo que reveló que entre los periodos de 2025 y 2026 hubo una disminución del 57% en el robo de unidades, lo que representa 77 carpetas de investigación menos en comparación con el ejercicio anterior.