Entrega Rectora Paty Zarza kits deportivos en planteles de Tecámac y Huehuetoca

-Los kits fortalecerán el aprendizaje y contribuirán a la formación integral de los estudiantes.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabezada por su rectora, Martha Patricia Zarza Delgado, anunció nuevas acciones para impulsar la formación integral de más de 25 mil jóvenes que cursan el nivel medio superior en los 11 planteles de la institución.



Durante un recorrido por la Preparatoria Tecámac y la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, la rectora realizó la entrega de kits deportivos que contribuirán al aprendizaje y al desarrollo integral de las y los estudiantes. En este marco, destacó la importancia de mantener un acompañamiento cercano a cada comunidad universitaria, reconociendo la dedicación y el compromiso que se refleja en el cuidado de las instalaciones y en el trabajo diario.



Asimismo, Zarza Delgado informó que, a partir de este semestre, los libros electrónicos y antologías de apoyo para el bachillerato serán totalmente gratuitos. Cada estudiante recibirá en su correo institucional el enlace para acceder al material correspondiente a las materias que cursará, elaborado por profesorado universitario experto en cada disciplina, lo que garantiza su calidad y pertinencia académica.



La rectora subrayó que esta medida forma parte de la “transformación universitaria con sentido social”, que busca colocar a las personas al centro y fortalecer la equidad educativa. Con ello, la UAEMéx no solo aligera la carga económica de las familias, sino que democratiza el acceso al conocimiento y promueve el uso de herramientas digitales en la formación de las juventudes mexiquenses.



Finalmente, reafirmó el sentido de pertenencia institucional con un mensaje a la comunidad: “Esta es tu preparatoria, esta es tu universidad, esta es tu UAEMéx”.