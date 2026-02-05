IEEM presentó estudio sobre participación ciudadana en elecciones por la gubernatura

-El documento analiza la participación ciudadana de las elecciones en la renovación de la gubernatura estatal de 2011, 2017 y 2023.

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, llamó a gobiernos, partidos políticos, sociedad civil y espacios comunitarios a asumir una corresponsabilidad para impulsar estrategias que incrementen la presencia de la población en las urnas, durante la presentación del estudio La participación ciudadana durante los comicios para Gubernatura en el Edoméx en el periodo 2011-2023, elaborado por el IEEM y el Colegio Mexiquense, A. C.



Pulido Gómez destacó que el estudio encabezado por Cecilia Cadena Inostroza, profesora investigadora del Colegio Mexiquense A. C., revela la necesidad de recuperar la credibilidad en la democracia y en los partidos políticos.



Explicó que el documento identifica que, cuando las personas cuentan con información clara sobre las candidaturas y sus propuestas, mejora su percepción de representación y se incrementa su participación.



Por ello, recalcó la importancia de impulsar la educación cívica, ampliar el acceso a la información y mejorar la comunicación como parte de las tareas clave para fortalecer la participación ciudadana.



Precisó que el estudio se sustentó en la aplicación de 666 cuestionarios en los 125 municipios de la entidad, permitiendo identificar diferencias en el comportamiento electoral entre regiones como el Valle de México, Toluca y el resto del estado. Añadió que, en las últimas tres elecciones para gubernatura analizadas, la abstención se mantuvo en niveles elevados: 53.9 por ciento en 2011, 46.5 por ciento en 2017 y 49.7 por ciento en 2023, por lo que reconoció la necesidad de entender el abstencionismo y canalizarlo a otras formas de participación.



Por último, subrayó que este análisis busca ser un punto de partida para diseñar acciones más cercanas, focalizadas y comprensibles que permitan que la participación ciudadana se convierta en un hábito cívico, no en una excepción.



En su intervención, Cadena Inostroza, representante del equipo de investigación del Colegio Mexiquense, A. C., agradeció al IEEM la realización del estudio y explicó que la participación ciudadana es clave para la democracia, ya que sin ella los gobiernos pierden legitimidad.



Señaló que el abstencionismo es un fenómeno complejo que debe analizarse según el contexto de cada municipio. Entre los principales hallazgos, indicó que la apatía y la desconfianza hacia los partidos, las instituciones y los gobiernos son las principales causas de la baja participación, por lo que subrayó la necesidad de seguir investigando el tema y fortalecer la cultura democrática.