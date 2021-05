HBO Max ofrecerá servicio con publicidad, pero más barato

HBO Max quiere atraer nuevos usuarios a su plataforma y por ello anunció un nuevo plan de suscripción con publicidad, el cual debutará en la primera semana de junio a un precio de 9.99 dólares al mes, de acuerdo con un anuncio de la plataforma de streaming, propiedad de AT&T.

Este servicio, popularmente llamado como «HBO Max with Ads» ha sido sumamente esperado por los usuarios de Estados Unidos, quienes ya tienen acceso a la plataforma actualmente y la cual tiene un costo de 14.99 dólares al mes sin ningún tipo de anuncio.

Cabe mencionar que programas originales de HBO, como Mare of Easttown, protagonizado por Kate Winslet, y The Nevers no tendrán publicidad, comentó un portavoz de la empresa, pues los contratos existentes para esos programas no incluyen acuerdos para mostrar publicidad.

Por medio de un comunicado, JP Colaco, jefe de ventas publicitarias de WarnerMedia, dijo que el nuevo servicio tendrá la «carga publicitaria más ligera» en la industria del streaming, conformando así una pieza más en el plan de expansión de HBO Max, servicio que llegará a 39 países en América Latina y el Caribe a fines de junio y en Europa a fines de este año.

Sin embargo la confirmación sobre si el servicio llegará a México o no, aún no está del todo clara. En algunas plataformas se ha hablado que el 23 de junio es la fecha en que este servicio llegará, pero la empresa no ha mencionado nada al respecto.

Y es que este servicio de streaming ha acaparado la atención de los espectadores, pues contiene estrenos esperados como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que llegó a la región por medio de otras plataformas, Space Jam: A New Legacy y la secuela de The Suicide Squad, entre otras.

Respecto a series este servicio también dará de qué hablar. Recientemente lanzó el trailer para un programa especial de la exitosa sitcom, Friends, el cual se estrenará el próximo 27 de mayo en los Estados Unidos, mientras que otras producciones disponibles serán Westworld o Raised by Wolves.

Por otra parte, AT&T anunció un acuerdo el lunes para combinar sus activos de medios con Discovery Inc, creando una nueva compañía con un valor empresarial de más de 120,000 millones de dólares.