Rehabilitación del embarcadero de Cuemanco contará con inversión de 89 mdp: Clara Brugada

-Se intervendrán 74 locales con infraestructura sustentable y potenciará el turismo y la promoción cultural de Xochimilco.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó la renovación integral y medioambiental del Embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, que contará con una inversión de 89 millones de pesos; un proyecto que dignificará este importante punto turístico y cultural de la Ciudad de México, acciones que se enmarcan en los preparativos rumbo al mundial, pero que se quedarán de forma permanente en beneficio de la capital y sus habitantes.



Desde el Embarcadero de Cuemanco, la mandataria capitalina recordó la historia de la capital del país, que nació en medio del agua; Xochimilco es un reflejo y lo que queda de esa “gloriosa manera de vivir”, por lo que aseguró que la responsabilidad como gobierno es trabajar intensamente para que los canales de aquella ciudad lacustre se mantengan.



Brugada Molina refirió que la renovación contempla la instalación del embarcadero con un equipamiento sustentable (de madera) con infraestructura verde, la cual incorpora ecotecnología para la captación de agua y el tratamiento y reuso del agua pluvial.



La renovación, detalló, contará con un desarrollo ecotecnológico, ya que Xochimilco es una parada obligatoria para el turismo que opera con 216 trajineras y que recibe en promedio a 250 mil visitantes, cifra que se espera incremente con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Afirmó que Cuemanco debe ser un modelo de actividad turística medioambiental, un territorio libre de plásticos de un sólo uso, y ejemplo de cómo estamos relacionándonos con el agua y los canales.



Brugada Molina refirió que la renovación no se trata sólo de la Copa Mundial de Futbol, sino de atender una demanda histórica en Xochimilco sin descuidar el entorno, porque “de nada va a servir muchas obras, si seguimos descargando en el canal. Tenemos que dar alternativa y resolver otros temas que paralelamente provocan esa situación”.



Al destacar la importante figura del ajolote nativo de Xochimilco, la titular del Ejecutivo local adelantó que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se construirá un Santuario del Ajolote para la reproducción y florecimiento de esta especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.



La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó que, como parte de las obras mundialistas, la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco tiene como objetivo principal garantizar el beneficio de y para Xochimilco; en especial considerando la importancia de las trajineras dentro del turismo y mosaico cultural de la ciudad.



Álvarez Icaza puntualizó que se rehabilitarán 700 metros de camellones, donde se encuentran 74 locales, desde la entrada de Periférico hasta el Área Natural Protegida, de Ejidos de San Gregorio y Xochimilco.