Aumentó el portafolio de inversiones en México 10.6%: Ebrard

-Aumentó el portafolio de inversiones a 406 mil 800 mdd, los proyectos a 2539 y los empleos a un millón 630 mil, gracias a los comités estatales.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que a un año de la presentación del Plan México y con la participación de los 32 comités estatales se logró aumentar el portafolio de inversiones de 367 mil 900 millones de dólares (mdd) a 406 mil 800 mdd; los proyectos subieron de 2241 a 2539 y los empleos que se generarán aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil.



El portafolio de inversión apoya con un conjunto de instrumentos financieros públicos y privados a proyectos, empresas y sectores estratégicos con alta innovación y con el propósito de impulsar el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo tecnológico.



Ebrard ajustó las cifras del portafolio de inversiones durante la Primera Reuniòn Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Museo de Antropología.



En el registro actualizado también aumentaron 13.3% el número de proyectos, a 2,539, y 11.6% la cantidad de empleos que generarían una vez concretados, a 1 millón 630,000.



“Lo que queremos, y estamos ya trabajando en ello, es aumentar el portafolio de inversión de México este año. En pocas palabras, acelerar la inversión privada, además de la pública que usted ha estado anunciando recientemente”, dijo Ebrard.



Ebrard refirió que México se mantiene como el primer socio comercial de Estados Unidos y el primer exportador a esa nación, con la menor tasa arancelaria cobrada por las aduanas estadounidenses, de 4.18%, en comparación con la de China, la más alta, de 30.93 por ciento.



De toda la cartera de proyectos de inversión en México, 60% corresponde a Inversión Extranjera Directa (IED), y la Secretaría de Economía tiene la función central de eliminar los obstáculos para que los proyectos relacionados aterricen.



De enero a septiembre de 2025, la IED captada por México fue de 40,906 millones de dólares, en comparación con los 35,738 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año previo.



A su vez, las exportaciones mexicanas de productos en 2025 sumaron 664,837 millones de dólares, un alza frente a los 617,677 millones de 2024.



La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, destacó la coordinación del Gobierno de México con el sector empresarial con acciones como el programa Hecho en México, la reducción de trámites burocráticos.