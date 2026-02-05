Se activan módulos nocturnos en CDMX para aplicar vacunas contra el sarampión

-Las autoridades insisten en la importancia de completar el esquema de vacunación contra el sarampión

Intensifica la Ciudad de México su estrategia de vacunación contra el sarampión con la instalación de módulos de vacunación nocturnos y atención extendida en distintos puntos de la capital, con el objetivo de aumentar la cobertura y frenar contagios entre personas de todas las edades.



Autoridades locales informaron que se habilitarán módulos de vacunación que operarán hasta muy tarde en la noche, para permitir que quienes no pueden acudir en horario diurno, como personas trabajadoras o estudiantes, reciban la vacuna sin pretextos.



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir el sarampión, una enfermedad que puede ser altamente contagiosa y que actualmente registra casos en distintas partes del país.



Las autoridades han confirmado que habrá alrededor de 10 módulos con horario nocturno extendido, los detalles específicos de ubicaciones y horarios se darán a conocer próximamente para ampliar la cobertura en toda la ciudad.



Además de estos módulos con horario especial, la campaña de vacunación incluye miles de puntos en zonas estratégicas como: estaciones del Metro, Metrobús y RTP; escuelas de nivel medio superior y superior; Central de Abasto; terminales de autobuses y plazas públicas junto con otros puntos con alta afluencia



Los módulos nocturnos están diseñados para ser accesibles, también puedes acudir a vacunarte en horarios diurnos en muchos centros de salud de la ciudad, que suelen operar de martes a viernes en horarios amplios. Consulta con tu centro más cercano para confirmar disponibilidad.