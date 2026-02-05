Encabeza Delfina Gómez plan federal para transformar Oriente del Edoméx

-La gobernadora se reunió con el titular del INAFED, Armando Quintero, para consolidar el Plan Integral Oriente.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió en Palacio de Gobierno con el Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero Martínez, acelerar la ejecución del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.



A través de sus redes sociales, destacó que este proyecto es una estrategia prioritaria para atender rezagos históricos en la región más poblada de la entidad.



“Esta tarde recibí en Palacio de Gobierno, en Toluca, al Coordinador General del INAFED, Armando Quintero, con quien revisamos los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de que los tres órdenes de gobierno coordinemos acciones en materia de seguridad, obras, salud, vivienda y movilidad”



La gobernadora Delfina Gómez estuvo acompañada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares y el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez a quienes instruyó a dar seguimiento al plan y supervisar las acciones que atenderán a más de 10 millones de mexiquenses que viven en la zona oriente, considerada una de las más pobladas y con mayores necesidades del Estado de México.



La gobernadora reiteró que el Oriente del Estado de México (EMX) será prioridad durante 2026, año que el gobierno estatal ha denominado ‘El Año de las Obras en EdoMex’, al concentrar proyectos estratégicos orientados a mejorar la calidad de vida de millones de habitantes.



Armando Quintero señaló que se revisaron los diversos asuntos pendientes relacionados con los 10 municipios que forman parte del plan: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



Es de referir que el Plan tendrá una inversión de 75 mil 786 millones de pesos; el 60 por ciento del recurso lo aportará la federación, el 30 por ciento el gobierno estatal y el 10 por ciento restante los municipios, además contempla 121 líneas de acción en diferentes rubros para combatir la desigualdad.



Finalmente, precisó que el encuentro forma parte de una agenda permanente de trabajo entre el Gobierno del Estado de México (GEM) y la Federación para atender de manera integral una de las regiones más importantes del país.