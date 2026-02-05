Son claves las mesas de paz para la gobernabilidad en el Edoméx: Horacio Duarte

Resaltó la coordinación diaria que existe entre gobiernos e instituciones.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, indicó que el trabajo en territorio, además del diálogo permanente y la coordinación con los tres órdenes de gobierno en las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, han sido clave para mantener la gobernabilidad en el Estado de México.



Señaló que se conocen todas las regiones del estado, los 125 municipios, a los actores políticos de todos los partidos y aquí en el Estado de México, donde la Gobernadora encabeza la Mesa de Paz todos los días, donde se encuentran todos los titulares, lo que nos permite tomar definiciones y acuerdos, informó el encargado de la política interna de la entidad.



Detalló que a las Mesas de Paz también asisten los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.



“Entre todos nos vamos distribuyendo el trabajo y eso ha permitido avances importantes, mantener la gobernabilidad, escuchar y dialogar con el poder legislativo, judicial y los órganos autónomos”, añadió Duarte Olivares.



Señaló que el trabajo con los ayuntamientos ha sido indispensable; por ello, a inicios de año, acompañó a la gobernadora en una serie de reuniones con presidentas y presidentes municipales, diputados federales y locales, a quienes reitero su firme intención de seguir trabajando para lograr un Estado de México más próspero y seguro.



Cabe señalar que el Estado de México es una de las entidades más grandes del país, con 125 municipios y 18 millones de habitantes, equivalente a la población total de países como Ecuador o Países Bajos.